Republica Moldova. Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,6, a zguduit România în noaptea de 18 noiembrie. Seismul s-a produs în zona Vrancea și a fost resimțit în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv în Chișinău. Mișcarea tectonică a avut loc la ora 02:48 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 140 de kilometri.

Autoritățile au activat mecanismul de monitorizare a situației. Până în prezent, nu au fost raportate victime.

Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat că a pus în funcțiune mecanismul de raportare al Celulei de criză. Instituția colectează informații de la autoritățile responsabile pentru a evalua situația și a stabili dacă există pagube sau alte consecințe.

„Centrul Național de Management al Crizelor a activat mecanismul de raportare al Celulei de criză și coordonează colectarea informațiilor de la instituțiile responsabile pentru evaluarea situației și identificarea eventualelor consecințe. La această oră, nu sunt raportate victime. Autoritățile sunt pregătite să intervină în caz de necesitate”, a transmis instituția într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit datelor preliminare ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, cutremurul a avut magnitudinea de 5,6 și s-a produs la o adâncime estimată de 140 de kilometri.

Epicentrul a fost localizat la 44 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 61 de kilometri est de Brașov și 66 de kilometri sud de Focșani.

Seismul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active regiuni din România.

În timpul nopții, utilizatorii telefoanelor cu sistem Android au primit notificări de avertizare privind cutremurul. Mesajele includeau și recomandări despre cum trebuie să reacționeze oamenii în cazul unor mișcări seismice.

Unele alerte Google indicau însă o magnitudine estimată de 6,5 pe Richter, mai mare decât cea anunțată de institutul român.

Această valoare reprezintă o estimare automată inițială și nu o confirmare oficială. Google avertizează că datele despre magnitudine și intensitatea vibrațiilor pot fi inexacte. Estimările pot fi actualizate pe măsură ce sistemul primește informații suplimentare.

Seismul din noaptea de 18 noiembrie devine cel mai puternic înregistrat în România în acest an, potrivit datelor preliminare prezentate.

Până acum, recordul era deținut de cutremurul din 19 octombrie 2026. Acesta s-a produs tot în zona Vrancea, județul Buzău, și a avut o magnitudine inițială de 4,8. Valoarea a fost ulterior revizuită, în funcție de raportările finale ale institutelor, la 4,5–4,9. Anterior, cel mai puternic seism din 2026 fusese înregistrat pe 26 februarie și avusese magnitudinea de 4,5.

Autoritățile recomandă populației să respecte câteva reguli simple pentru a evita accidentele în cazul unor noi mișcări seismice. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, rămâneți acolo până când se oprește mișcarea. Protejați-vă capul și adăpostiți-vă, dacă este posibil, sub o masă solidă. Stați departe de ferestre și de obiectele care ar putea cădea.

Nu încercați să ieșiți în grabă din clădire și nu folosiți liftul în timpul cutremurului. Dacă vă aflați afară, îndepărtați-vă de clădiri, copaci și cabluri electrice. În cazul în care sunteți la volan, opriți mașina într-un loc sigur și rămâneți în interior până la încetarea mișcării.

După cutremur, verificați dacă există cabluri electrice căzute, scurgeri de gaze sau alte pericole. Nu intrați în clădiri care ar putea fi avariate. În situații de urgență, când viața sau siguranța sunt puse în pericol, apelați Serviciul 112.

Amintim că ultimul cutremur puternic resimțit în Republica Moldova înaintea celui din această noapte s-a produs pe 19 octombrie 2026, tot în zona Vrancea din România. Seismul a avut magnitudinea de 4,8, iar la Chișinău a fost resimțit cu o intensitate de aproximativ patru grade.