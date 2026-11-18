Administrația Trump intenționează să continue demersurile pentru limitarea importurilor de echipamente chinezești utilizate în centrele de date din Statele Unite, în pofida opoziției exprimate de Amazon, Google, Meta și alte companii importante din industria tehnologiei, potrivit agenției Reuters.

Miza este securitatea infrastructurii digitale americane, iar disputa pune în evidență dependența SUA de furnizorii chinezi într-un sector esențial pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Potrivit informațiilor obținute de Reuters de la persoane familiarizate cu discuțiile, autoritățile americane continuă să analizeze interzicerea importurilor de noi modele de transceivere optice fabricate în China.

Aceste componente permit transmiterea datelor prin cabluri de fibră optică și sunt utilizate pe scară largă în centrele de date. O eventuală restricție ar putea avea consecințe importante asupra lanțurilor de aprovizionare și ar necesita ani de adaptare din partea companiilor americane.

Opoziția industriei tehnologice este mai amplă decât se știa anterior. Amazon, Google, Meta, CoreWeave și Cisco s-au alăturat Microsoft într-o întâlnire cu oficiali ai Casei Albe, organizată la începutul acestui an.

Potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, reprezentanții companiilor au avertizat că firmele americane ar putea avea nevoie de până la zece ani pentru a respecta o eventuală obligație de înlocuire a echipamentelor chinezești.

Argumentul principal al companiilor este legat de capacitatea limitată a producătorilor americani de a acoperi rapid cererea. În prezent, furnizorii chinezi ocupă o poziție dominantă pe piața globală a transceiverelor optice, iar înlocuirea lor ar presupune investiții importante și reorganizarea lanțurilor de aprovizionare.

Deși demersurile de lobby au ridicat semne de întrebare cu privire la adoptarea măsurii, trei alte persoane familiarizate cu situația au declarat pentru Reuters că planul continuă să avanseze. Totuși, decizia nu este definitivă și ar putea fi abandonată dacă poziția administrației se schimbă.

Potrivit datelor Counterpoint Research citate de Reuters, companiile chineze dețin aproximativ două treimi din piața mondială a transceiverelor optice. Printre principalii producători se numără Eoptolink și Zhongji Innolight, ale căror produse sunt utilizate inclusiv de marii operatori americani de centre de date.

Situația complică planurile Washingtonului. Producătorii americani Coherent și Lumentum au tehnologii concurente, însă capacitatea lor actuală de producție nu este suficientă pentru a înlocui rapid furnizorii chinezi. O analiză a Foundation for American Innovation, citată de Reuters, evidențiază această diferență de capacitate industrială.

Transceiverele optice sunt componente importante pentru infrastructura digitală. Ele transformă semnalele electrice în semnale optice și permit transferul rapid al informațiilor prin fibră optică. Centrele de date folosesc aceste echipamente pentru conectarea serverelor și a altor componente de rețea, inclusiv în infrastructura necesară antrenării și funcționării modelelor de inteligență artificială.

Oficialii americani preocupați de securitatea tehnologică susțin că echipamentele chinezești ar putea fi exploatate pentru accesarea neautorizată a datelor, instalarea de programe malițioase sau perturbarea funcționării centrelor de date.

Acestea sunt riscuri invocate de susținătorii restricțiilor, nu incidente demonstrate public în cazul tuturor echipamentelor vizate. O eventuală interdicție ar urma să reducă expunerea infrastructurii digitale americane la vulnerabilități asociate furnizorilor considerați sensibili din punct de vedere al securității naționale.

Administrația Trump a susținut anterior măsuri similare împotriva unor categorii de tehnologie din China. Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a restricționat în ultimul an importul unor modele noi de drone, roboți, invertoare electrice și routere chinezești.

Un oficial al Casei Albe, care nu a comentat direct evoluția noii măsuri, a declarat că restricțiile adoptate anterior de FCC împotriva tehnologiilor chinezești și a altor echipamente străine au contribuit la atragerea unor investiții de miliarde de dolari în producția americană și la crearea a mii de locuri de muncă.

Companiile americane au atras atenția și asupra unei posibile reacții din partea Beijingului. Una dintre persoanele familiarizate cu discuțiile a declarat pentru Reuters că firmele au avertizat asupra riscului ca China să limiteze exporturile de fosfură de indiu (indium phosphide), un material esențial pentru fabricarea transceiverelor optice.

O asemenea decizie ar putea afecta chiar producătorii americani care ar trebui să înlocuiască furnizorii chinezi. Astfel, restricțiile ar putea genera dificultăți suplimentare într-un moment în care Statele Unite încearcă să își extindă capacitățile interne de producție pentru tehnologiile utilizate în inteligența artificială.

Ambasada Chinei la Washington a criticat inițiativa. Reprezentanții Beijingului au declarat că se opun extinderii excesive a conceptului de securitate națională și au cerut administrației americane să înceteze acuzațiile la adresa companiilor chineze și amenințările cu sancțiuni.

China a transmis, de asemenea, că va lua măsurile necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale propriilor companii.

Informațiile privind continuarea planului administrației Trump au avut efect și asupra pieței financiare. Acțiunile producătorului american Coherent au crescut cu 2,2%, în timp ce titlurile Lumentum au înregistrat un avans de 1,5%, după apariția informațiilor despre evoluția restricțiilor.

Cele două companii ar putea beneficia de o eventuală schimbare a furnizorilor, dacă Statele Unite vor limita accesul echipamentelor chinezești pe piața internă. Totuși, capacitatea lor de producție rămâne o provocare pentru o tranziție rapidă.

Deocamdată, măsura nu reprezintă o interdicție definitivă. Potrivit surselor citate de Reuters, propunerea continuă să avanseze, dar ar putea fi abandonată dacă poziția administrației americane se modifică.

Disputa reflectă dificultatea Statelor Unite de a reduce dependența de tehnologia chineză fără să afecteze dezvoltarea propriei infrastructuri digitale. În condițiile în care centrele de date devin tot mai importante pentru industria inteligenței artificiale, accesul la componentele necesare funcționării acestora rămâne o problemă strategică pentru Washington.