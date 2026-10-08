George Simion acuză un „mare blat” pentru instalarea Guvernului Niculescu

Președintele AUR, George Simion, a acuzat, într-un mesaj publicat pe TikTok, existența unei presupuse înțelegeri politice prin care PSD ar urma să controleze viitorul Executiv condus de Luca Niculescu. Liderul opoziției a susținut că Ilie Bolojan ar urma să voteze noul guvern și a anunțat că AUR va încerca să împiedice învestirea acestuia în Parlament.

George Simion a lansat o serie de acuzații privind negocierile pentru formarea Guvernului Niculescu. Liderul AUR susține că social-democrații ar urma să conducă efectiv viitorul Executiv, în timp ce premierul desemnat ar avea rolul de a-i proteja de costurile politice ale guvernării.

În mesajul publicat pe TikTok, Simion a vorbit și despre presupuse presiuni asupra lui Ilie Bolojan, dar și despre situația lui Călin Georgescu. Președintele AUR nu a prezentat dovezi care să susțină existența planului politic descris sau acuzațiile referitoare la intervenții în justiție.

Liderul AUR a afirmat că pregătirile pentru instalarea noului Executiv ar fi început în urmă cu două luni. Potrivit acestuia, Luca Niculescu ar urma să ocupe funcția de prim-ministru, însă deciziile politice ar fi luate de PSD.

„Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD. Dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi”, afirmă George Simion.

Președintele AUR a făcut apoi referire la Călin Georgescu, susținând că acesta ar urma să rămână în arest și să primească ulterior o condamnare cu executare. Simion a afirmat și că el însuși ar putea deveni o țintă, alături de partidul pe care îl conduce.

„Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AUR-ul așa cum au început”, susține președintele AUR.

Afirmațiile privind viitoarele decizii judiciare reprezintă presupuneri ale liderului AUR, care nu a prezentat informații prin care să le demonstreze.

George Simion a susținut că parlamentarii apropiați politic de Ilie Bolojan ar urma să voteze pentru învestirea Guvernului Niculescu. Liderul AUR a afirmat că Bolojan ar fi fost supus unor presiuni în legătură cu situația sa juridică, pentru a accepta susținerea noului Executiv.

„În tot acest plan, guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Mai avem o săptămână până la votarea guvernului”, afirmă Simion.

Liderul AUR nu a prezentat dovezi privind presupusele presiuni asupra lui Bolojan sau existența unei înțelegeri pentru votarea viitorului Cabinet.

Președintele AUR a anunțat că partidul său se va opune formulei de guvernare pe care o descrie și va încerca să împiedice obținerea votului de încredere în Parlament. Simion le-a cerut inclusiv susținătorilor săi să ia legătura cu parlamentarii PSD, în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv.

„Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan. Vă ținem la curent, însă voi, dacă aveți orice membru parlamentar PSD, anunțați-l”, spune George Simion.

În finalul mesajului publicat pe TikTok, liderul AUR l-a atacat din nou pe premierul desemnat, susținând că acesta ar reprezenta interesele Franței.

„Luca Niculescu este de fapt omul din partea Parisului care va nenoroci România sub umbrela unui guvern PSD”, afirmă George Simion.

Afirmația privind presupusa influență a Parisului asupra premierului desemnat nu a fost însoțită de dovezi.