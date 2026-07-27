Claudiu Târziu propune o reformă a pieței agricole europene: mai multă flexibilitate pentru România și sprijin extins pentru fermieri

Din cuprinsul articolului Un alt amendament vizează protejarea denumirilor consacrate ale produselor din carne.

Europarlamentarul Claudiu Târziu, raportor alternativ din partea Grupului ECR pentru reforma Organizării Comune a Piețelor Agricole (OCM), a depus o serie de amendamente prin care solicită o aplicare mai flexibilă a politicilor agricole europene și un sprijin mai consistent pentru fermierii români, cooperative și organizațiile de producători.

Potrivit eurodeputatului, reforma trebuie să respecte principiul subsidiarității, astfel încât statele membre să poată adapta intervențiile sectoriale la nevoile propriei agriculturi și la realitățile pieței interne, fără constrângeri excesive impuse la nivel european.

Un punct important al amendamentelor vizează menținerea Schemei UE pentru fructe, legume și lapte în școli prin alocarea unui buget european dedicat. Claudiu Târziu consideră că finanțarea acestui program trebuie protejată și nu trebuie să intre în competiție cu alte măsuri din Politica Agricolă Comună.

În același timp, europarlamentarul propune ca implementarea programului în școli să fie adaptată realităților din România, cu respectarea specificului sistemului național de educație și cu garantarea accesului echitabil pentru toți copiii. Totodată, amendamentele susțin promovarea produselor proaspete, minim procesate și de origine locală, precum și posibilitatea adaptării criteriilor nutriționale la tradițiile alimentare și specificul fiecărui stat membru.

Pachetul de propuneri urmărește și consolidarea rolului organizațiilor de producători și al cooperativelor agricole. Claudiu Târziu solicită reguli mai flexibile pentru recunoașterea acestora, astfel încât și organizațiile mici sau mai multe entități care acționează împreună să poată beneficia de măsurile europene de sprijin.

Potrivit propunerii, aceste denumiri ar trebui să fie rezervate exclusiv produselor care conțin carne, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor și pentru a proteja producătorii europeni de practici comerciale considerate înșelătoare.

„Reforma OCM trebuie să ofere fermierilor instrumente reale pentru dezvoltare și competitivitate, respectând în același timp specificul fiecărui stat membru”, susține Claudiu Târziu.

Prin aceste amendamente, europarlamentarul afirmă că urmărește consolidarea agriculturii românești și crearea unui cadru european care să ofere fermierilor condiții echitabile de dezvoltare și concurență.

Articol finanțat de Grupul ECR.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202501410