Sucul de roșii la borcan, mai gustos decât bulionul din comerț. Rețeta cu care nu vei da greș

În majoritatea preparatelor tradiționale românești, sucul de roșii este adăugat pentru a aduce un plus de savoare și un strop de culoare. Spre deosebire de bulionul cumpărat de la supermarket, sucul de roșii pregătit în casă nu conține conservanți, coloranți sau zahăr. În plus, roșiile românești au un preț mai mic în această perioadă. Chiar dacă nu au un aspect fără cusur, acestea sunt foarte gustoase.

Fie că alegi să îl folosești la paste, ciorbe sau tocănițe, sucul de roșii va transforma orice preparat.

Ingredientele necesare:

3 kilograme de roșii coapte

2 cepe (opțional, pentru un gust mai dulceag)

2 căței de usturoi

2-3 frunze de busuioc sau oregano

sare și piper după gust

1 linguriță de ulei de măsline

Prepararea sosului începe prin spălarea și curățarea roșiilor. Se opăresc câteva secunde pentru a fi mai ușor de decojit. După ce pielița este îndepărtată, roșiile se pasează sau se toacă mărunt, în funcție de consistența dorită.

Într-o cratiță mare, se călesc ceapa și usturoiul în puțin ulei de măsline, apoi se adaugă roșiile și condimentele. Sucul se fierbe la foc mic, amestecând constant, până când capătă consistența potrivită, suficient de densă pentru a fi turnată peste paste,

Sterilizarea borcanelor este esențială pentru păstrarea sosului. Borcanele și capacele se spală bine și se fierb sau se introduc în cuptor pentru câteva minute.

Sucul fierbinte se toarnă în borcane, se închid ermetic și se întorc cu capul în jos câteva minute. Astfel, acesga poate fi păstrat câteva luni de zile la loc răcoros.

Ingredientele necesare:

1 kg roșii coapte

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

50 g zahăr

50 ml oțet

1 linguriță sare

1 linguriță piper

1 linguriță boia dulce.

Roșiile se spală, se opăresc și se decojesc. Se pasează împreună cu ceapa și usturoiul. Amestecul se fierbe la foc mic 30–40 minute, adăugând zahăr, sare, piper, boia și oțet. Se amestecă constant până capătă consistența dorită. La final, ketchup-ul se toarnă fierbinte în borcane sterilizate și se sigilează.