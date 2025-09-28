Bagheta românească, mai scumpă decât în Franța. Explicația unui brutar chef artizan

Pâinea artizanală este un produs de panificație realizat manual, cu ingrediente simple și naturale, fără adaosuri artificiale sau conservanți. Spre deosebire de cea produsă în marile lanțuri de brutării, pâinea artizanală se prepară cu maia naturale și este lăsată la dospit mai mult timp. Daniel Ion, brutar chef artizan și proprietar al brutăriei Casa del Pan, spune că bucureștenii sunt dornici să cumpere pâine cu maia naturală.

Potrivit brutarului chef Daniel Ion, în ultimul an s-au deschis patru brutării artizanale în Capitală. Pâinea cu maia se deosebește cu ușurință de cea făcută cu drojdie din comerț și este apreciată de cei care au gustat-o deja.

„E de datoria noastră, a brutarilor artizanali, să informăm clientul astfel încât să vadă diferențele dintre noi și marile lanțuri de brutării. În prima fază, mulți clienți spun că prețurile sunt mari, însă ulterior se conving de calitatea pâinii. După ce ajung să guste pâinea artizanală, majoritatea devin clienți fideli și nu mai pot mânca pâine din supermarketuri”, ne-a spus Daniel Ion.

Miezul acesteia este pufos, aerat și elastic, iar coaja crocantă și aurie arată că pâinea a stat mult timp la dospit. Forma pâinii cumpărate dintr-o brutărie artizanală poate fi ușor neregulată, semn că a fost lucrată manual. Brutarul chef subliniază că, în acest domeniu, calitatea ingredientelor este esențială.

„Ingredientele sunt de calitate. Există o problemă legată de faptul că bagheta la București e mai scumpă ca la Paris, pentru că o facem cu făină din import (Italia, Franța, Spania) și atunci plătim cu 30-40% mai mult decât brutarii din Paris”, adaugă el.

Un alt indiciu este mirosul. Acesta te trimite cu gândul la pâinea coaptă odinioară în cuptorul de lut. Savoarea deosebită a pâinii artizanale este dată, în mare măsură, de timpul îndelungat de dospire, care permite aluatului să-și dezvolte pe deplin aromele și textura.

Potrivit brutarului chef, alegerea de a face pâine artizanală înseamnă însă și asumarea unor costuri ridicate. Ingredientele de calitate sunt mai scumpe, procesul de producție este mai lent și necesită multă muncă manuală, iar facturile la energie și chiriile își spun și ele cuvântul.

„Procesul este unul lent în artizanat. Se lucrează cu dospiri de pe o zi pe alta, de minimum 16 ore. Există situații în care lăsăm aluatul la dospit 24 sau chiar 48 de ore. Consumul de curent e mare, mâna de lucru este foarte scumpă, având în vedere că la noi totul se face la mână. Facem șapte pâini în 10 minute. Chiriile, salariile, toate acestea influențează prețurile”, continuă el.

De asemenea, cei din domeniu pun accent pe pregătirea profesională.

„Pregătirea și cursurile noastre costă. Eu am peste 27 de masterclass-uri internaționale, iar cel mai mic a costat 1000 de euro pe zi. Toate acestea se văd în calitatea produselor”, a explicat Daniel Ion.

Daniel Ion, proprietarul brutăriei artizanale Casa del Pan, a explicat cum reușesc să supraviețuiască cei care aleg să facă pâine artizanală într-o piață din ce în ce mai competitivă. El subliniază că, uneori, diferența dintre pâinea artizanală și cea produsă în lanțurile comerciale nu este vizibilă la prima vedere, deoarece tehnologia modernă a permis multor brutării să reproducă aspectul unei pâini de calitate.

„În unele cazuri nu se vede cu ochiul liber că e pâine artizanală, având în vedere că tehnologia a avansat și cei care au lanțuri de brutării încearcă să se apropie de standarde. La noi, clienții văd cum se pregătește pâinea. Eu tot timpul țin să le explic cum se desfășoară întreg procesul”, a mai spus brutarul chef.

Dincolo de aceste provocări, bucureștenii caută tot mai mult produsele pregătite cu maia naturală.

„În ultimul an s-au deschis patru brutării artizanale în București. Deci brutăriile artizanale înfloresc. Cei care lucrăm corect și respectăm meseria, produsul și clientul reușim să supraviețuim”, a încheiat el.