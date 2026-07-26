În timp ce Coasta Amalfi continuă să atragă milioane de turiști din întreaga lume, tot mai mulți călători aleg o destinație aflată la doar câțiva kilometri distanță, dar mult mai liniștită și mai accesibilă. Este vorba despre Ischia, insula din Golful Napoli, descrisă de numeroși vizitatori drept „cel mai bine păstrat secret” al Europei, potrivit Express.

Cu plaje spectaculoase, izvoare termale naturale, sate pitorești și restaurante tradiționale, Ischia oferă o experiență autentică italiană, fără aglomerația și costurile ridicate care au transformat Coasta Amalfi într-una dintre cele mai scumpe destinații turistice din Italia.

Coasta Amalfi este celebră pentru stâncile sale abrupte, satele colorate, plantațiile de lămâi și priveliștile asupra Mării Tireniene. Popularitatea sa a crescut constant în ultimii ani, iar acest lucru se reflectă atât în prețurile hotelurilor și restaurantelor, cât și în numărul mare de turiști care vizitează zona în sezonul estival.

Pentru cei care își doresc un peisaj asemănător, dar o atmosferă mai relaxată, Ischia reprezintă o alternativă atractivă. Situată în Golful Napoli, această insulă este înconjurată de ape limpezi și vegetație mediteraneană, iar numeroasele golfuri și plaje oferă spații suficiente chiar și în perioadele cele mai aglomerate ale verii.

Pe lângă litoralul spectaculos, vizitatorii pot admira Castelul Aragonese, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale insulei, construit pe o stâncă vulcanică și legat de uscat printr-un pod de piatră.

Ischia este recunoscută pentru izvoarele sale termale bogate în minerale, considerate încă din Antichitate benefice pentru relaxare și recuperare.

Pe insulă funcționează numeroase centre spa, parcuri termale și piscine alimentate cu apă naturală încălzită geotermal. Mulți turiști aleg Ischia tocmai pentru combinația dintre vacanța la mare și posibilitatea de a petrece câteva zile în complexe dedicate wellness-ului.

Relieful vulcanic al insulei contribuie la existența acestor resurse naturale, transformând Ischia într-una dintre cele mai apreciate destinații balneare din Italia.

Insula este alcătuită din mai multe localități, fiecare având un farmec aparte și atrăgând categorii diferite de turiști.

Ischia Porto este principalul punct de sosire pentru feriboturi și centrul comercial al insulei, unde se găsesc numeroase restaurante, cafenele și magazine.

Forio este apreciat pentru plajele întinse, apusurile spectaculoase și centrul istoric cu străduțe înguste și clădiri tradiționale.

Sant’Angelo păstrează atmosfera unui sat pescăresc elegant, unde circulația autoturismelor este limitată, iar promenada de pe malul mării este una dintre cele mai căutate de turiști.

Lacco Ameno este cunoscut datorită formațiunii stâncoase în formă de ciupercă, devenită unul dintre cele mai fotografiate obiective de pe insulă.

Pe lângă peisajele spectaculoase, Ischia este apreciată și pentru gastronomia sa. Restaurantele locale servesc preparate specifice regiunii Campania, bazate pe pește și fructe de mare proaspete, paste făcute după rețete tradiționale și produse cultivate pe insulă.

Printre specialitățile locale se numără coniglio all’ischitana, preparatul emblematic al insulei, gătit din carne de iepure cu roșii, vin alb, usturoi și ierburi aromatice. De asemenea, turiștii pot încerca pizza în stil napolitan, salata caprese, mozzarella di bufala, precum și deserturi italiene cunoscute, precum sfogliatella sau babà.

În multe restaurante, mesele sunt completate de vinuri produse chiar pe insulă, Ischia având o tradiție veche în cultivarea viței-de-vie datorită solului vulcanic.

Unul dintre avantajele importante ale insulei este costul mai redus al vacanțelor. Spre deosebire de Coasta Amalfi, unde hotelurile de lux domină oferta turistică, Ischia este cunoscută pentru hotelurile boutique administrate de familii și pensiunile locale, care oferă, de regulă, tarife mai accesibile.

Astfel, Ischia a devenit o destinație tot mai apreciată de turiștii care vor să viziteze sudul Italiei fără un buget ridicat pentru cazare.

Ischia a devenit cunoscută și pe plan internațional datorită filmului din 1999 The Talented Mr. Ripley, cu Matt Damon, Jude Law și Gwyneth Paltrow. O parte dintre scene au fost filmate la Ristorante da Ciccio, unul dintre restaurantele apreciate de pe insulă, care continuă să atragă vizitatori dornici să descopere locurile prezentate pe marele ecran.