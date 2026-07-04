Vacanțe mai scumpe în Italia. Turiștii vor plăti taxe mai mari

Italia a introdus, de la 1 iulie 2026, tarife mai mari pentru accesul la unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Măsurile îi vizează pe toți vizitatorii, inclusiv pe românii care își petrec vacanța în Peninsulă, iar autoritățile iau în calcul noi majorări pentru alte destinații foarte populare, relatează wantedinrome.com.

Românii care aleg Italia pentru concediul din această vară trebuie să ia în calcul cheltuieli mai mari pentru vizitarea unor atracții turistice cunoscute. Începând cu 1 iulie 2026, prețul biletului de acces la Panteonul din Roma a fost majorat de la 5 la 7 euro pentru vizitatorii cu vârsta de peste 25 de ani.

Panteonul, considerat cel mai mare edificiu roman cu cupolă nearmată din lume, putea fi vizitat gratuit până în urmă cu trei ani. Majorarea tarifelor a stârnit reacții și în rândul localnicilor.

„Nu sunt de acord pentru că, la bază, sunt opere de artă, și mai ales pentru că sunt situate în centre istorice, de mulți ani, și fiind artă trebuie să fie accesibilă tuturor”, a declarat un italian pentru TVR Info.

Și autoritățile din Veneția pregătesc modificări privind accesul turiștilor în oraș.

În prezent, taxa de acces este cuprinsă între 5 și 10 euro, însă autoritățile analizează posibilitatea majorării acesteia la 50 de euro.

Măsura este justificată prin necesitatea protejării patrimoniului și reducerii aglomerației generate de numărul mare de vizitatori.

Primele măsuri adoptate în Italia au generat deja dezbateri privind eficiența lor.

Majorarea prețului biletului la Panteon nu a redus numărul vizitatorilor, iar Fontana di Trevi continuă să fie foarte aglomerată, la șase luni după introducerea unei taxe de 2 euro.

În aceste condiții, mulți turiști aleg să arunce monedele în fântână de la distanță, fără să mai achite taxa de acces.

Cu cele 61 de situri aflate în patrimoniul UNESCO, Italia se află în centrul unei dezbateri privind utilitatea acestor taxe. Susținătorii măsurilor consideră că ele pot contribui la conservarea patrimoniului și la limitarea supraaglomerării, în timp ce criticii spun că accesul publicului la obiectivele culturale devine tot mai costisitor.