De ce fântânile istorice din Italia sunt supravegheate non-stop

De ce fântânile istorice din Italia sunt supravegheate non-stop
În marile orașe din Italia, fântânile istorice au devenit, în ultimii ani, obiective care necesită atenție permanentă. Acestea nu sunt doar elemente decorative, ci monumente amplasate în spațiul public, expuse zi și noapte, frecventate de mulțimi și vulnerabile la incidente, de la acte de vandalizare și deteriorări accidentale, până la încălcarea regulilor locale.

Monumentele, expuse permanent și greu de protejat

O fântână celebră nu are „program”. Este un reper urban accesibil oricând, iar asta înseamnă și riscuri continue. Spre deosebire de un muzeu, unde intrarea se face controlat, fântânile rămân în contact direct cu fluxul de vizitatori, cu viața de noapte și cu evenimentele din oraș. În punctele cu trafic ridicat, orice abatere se poate transforma rapid într-o problemă de ordine publică sau de conservare.

Un exemplu este Roma, unde discuțiile despre gestionarea mulțimilor de la Fontana di Trevi au dus la planuri de limitare a accesului și la ideea unui sistem de intrare cu rezervare și taxă simbolică, tocmai din cauza presiunii turistice și a dificultății de a proteja monumentul și zona din jur.

Vandalizarea și deteriorările au dus la sancțiuni mai dure

În 2024, Italia a modificat cadrul administrativ de sancționare pentru faptele care afectează bunurile culturale și peisagistice. Legea din 22 ianuarie 2024, nr. 6 prevede sancțiuni pecuniare semnificative pentru distrugerea, deteriorarea, deturnarea, murdărirea și utilizarea neconformă a bunurilor de patrimoniu.

În paralel, potrivit asisonline.org, autoritățile au justificat înăsprirea măsurilor prin necesitatea de a descuraja faptele care generează costuri ridicate de reparație și întreținere, în special în zonele unde monumentele sunt expuse permanent.

În cazul fântânilor, miza este dublă: intervențiile neautorizate pot zgâria piatra, pot deteriora elemente decorative sau pot afecta instalațiile, iar reparațiile necesită materiale și tehnici compatibile cu statutul de monument.

Fontana di Trevi

Fontana di Trevi. Sursa foto: Wikipedia

Camere, patrule și identificarea rapidă

Supravegherea non-stop înseamnă, astfel, utilizarea camerelor video și prezența personalului de supraveghere la fața locului. La Roma, administrația locală folosește sistemele de supraveghere video inclusiv pentru constatarea abaterilor, iar documentele publice ale municipalității arată existența unor proceduri clare privind folosirea imaginilor și aplicarea sancțiunilor.

În 2024, ilmanifesto.it a relatat și despre extinderea capacității de monitorizare în oraș, inclusiv prin centre operaționale și integrarea camerelor în rețele mai largi de control.

Reguli de acces și control al mulțimilor la cele mai populare obiective

Limitarea accesului în perioadele aglomerate reprezintă una dintre măsurile aplicate pentru protejarea monumentelor. În toamna anului 2024, au fost discutate planuri privind controlul fluxului de vizitatori la Fontana di Trevi, care prevăd accesul pe intervale, pe bază de rezervare, cu o taxă redusă și un timp limitat petrecut în imediata apropiere a monumentului.

În aceeași perioadă, măsuri temporare au fost folosite și în contextul lucrărilor de întreținere. Associated Press a relatat că, pe durata unor intervenții, accesul a fost reorganizat printr-o pasarelă care limita numărul de persoane aflate simultan în apropierea fântânii și includea reguli clare, cu sancțiuni pentru încălcări.

Ulterior, în decembrie 2025, Roma a anunțat introducerea unei taxe de 2 euro pentru accesul pe treptele din jurul fântânii, ca parte a măsurilor de gestionare a mulțimilor.

