Tragedie de Anul Nou în Italia, unde un adolescent român și-a pierdut mâna din cauza unei petarde

Noaptea dintre ani a adus multă suferință pentru un adolescent român de 17 ani, care a fost grav rănit în urma exploziei unei petarde. Incidentul s-a produs în Italia, unde, deși folosirea petardelor este strict reglementată, restricțiile sunt adesea ignorate de petrecăreți.

Tânărul a fost transportat de urgență la spital, după ce explozia i-a provocat răni severe la nivelul mâinii stângi, gâtului și feței. Din păcate, medicii nu au mai putut salva mâna afectată și au fost nevoiți să o amputeze. Starea adolescentului rămâne critică, iar evoluția lui medicală este atent monitorizată.

Autoritățile italiene au repetat avertismentele înainte de Anul Nou privind pericolul focurilor de artificii și al petardelor, dar mulți locuitori au ignorat restricțiile. Rezultatul a fost o noapte marcată de haos și accidente grave, cu victime de toate vârstele.

Potrivit datelor oficiale furnizate de instituțiile de siguranță publică, în noaptea de Revelion o persoană și-a pierdut viața, iar alte 283 au fost rănite. Dintre acestea, aproximativ 50 au suferit leziuni care necesită recuperare de peste 40 de zile, iar 68 dintre răniți sunt minori. Printre victime se află și cetățeni români, conform anunțurilor agenției ANSA.

Singurul deces provocat direct de o petardă a fost al unui bărbat moldovean de 63 de ani, care a primit dispozitivul ca cadou de la fiul său. Explozia i-a provocat o hemoragie masivă, fiind găsit fără viață în cartierul Acilia.

Alte cazuri grave includ un bărbat de 33 de ani din Roma, care a suferit amputarea urechii drepte și răni la ochi și față, un bărbat de 43 de ani din Vercelli care și-a pierdut mâna stângă, un adolescent egiptean de 14 ani din Brescia fără două degete și un copil de 12 ani din Milano căruia i-a fost amputată o mână.

Pompierii din întreaga Italie au fost solicitați de 770 de ori în noaptea de Revelion, cele mai multe intervenții fiind în regiunea Emilia-Romagna.

În afară de accidentele provocate de petarde, anul Nou a fost umbrit de alte tragedii: o femeie de 73 de ani a murit lovită de o mașină în timp ce privea artificiile, un copil de 3 ani a decedat intoxicat cu monoxid de carbon, iar un bărbat de 36 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier în Sardinia.

De asemenea, animalele de companie au fost afectate de explozii: un câine bătrân a murit din cauza panicii provocate de zgomotul artificiilor.