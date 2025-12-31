Captură de aproape 150 de tone de articole pirotehnice. Polițiștii au extins controalele în ultima perioadă

Poliţiştii de la Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au confiscat aproape 150 de tone de articole pirotehnice în ultimele trei luni. Potrivit unui comunicat al Poliţiei transmis miercuri, în perioada 22 septembrie 2025 - 5 ianuarie 2026, Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase (IGPR) desfăşoară, la nivel naţional, planul de acţiune “PIROTEHNIC”, care vizează verificarea respectării prevederilor legale privind operaţiunile cu petarde, pe durata sărbătorilor de iarnă 2025/2026.

De la debutul acţiunii şi până pe 30 decembrie, poliţiştii au efectuat 2.108 acţiuni şi controale la persoane fizice şi juridice autorizate. În urma acestora, au fost întocmite 927 de dosare penale, au fost constatate 1.053 de infracţiuni şi cercetate 1.085 de persoane, iar 445 de percheziţii domiciliare au fost realizate.

Totodată, au fost aplicate 150 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 250.000 de lei, şi au fost indisponibilizate aproximativ 150 de tone de articole pirotehnice, în valoare de peste 8 milioane de lei.

Pe 29 decembrie, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Argeş, sprijiniţi de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, au pus în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul unui dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni.

Acţiunile s-au desfăşurat în judeţele Argeş (șase percheziţii), Dâmboviţa (trei percheziţii) şi în municipiul Bucureşti (o percheziţie). Poliţiştii au descoperit şi ridicat 16.570 de kilograme de articole pirotehnice, din categoriile P1, F2, F3, F4 şi T1, depozitate într-o societate comercială din Leordeni, Argeş, care nu respecta prevederile legale privind comercializarea acestora.

Administratorul societăţii, un bărbat de 52 de ani din Răteşti, a fost reţinut pentru 24 de ore şi ulterior plasat sub control judiciar. În acest dosar, 10 persoane, cu vârste între 18 şi 67 de ani, sunt investigate pentru clarificarea întregii activităţi infracţionale şi aplicarea măsurilor legale.