Comerț ilegal cu articole pirotehnice în Chișinău. Produse de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de oamenii legii. Video

Comerț ilegal cu articole pirotehnice în Chișinău. Produse de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de oamenii legii. Video
Republica Moldova. În prag de sărbători, când pocniturile de petarde devin tot mai frecvente în curțile blocurilor și pe străzile orașului, autoritățile au intensificat controalele asupra comerțului cu articole pirotehnice. O amplă acțiune de verificare desfășurată în Chișinău a scos la iveală mai multe cazuri de vânzare ilegală, iar produsele neconforme au fost retrase din circuit.

Oamenii legii au desfășurat o amplă acțiune de verificare în unitățile comerciale care vând articole pirotehnice în capitală. În urma controalelor, au fost documentate mai multe cazuri de comerț ilegal, fiind ridicate produse pirotehnice cu o valoare totală estimată la aproximativ 450 de mii de lei.

Potrivit autorităților, comercializarea articolelor pirotehnice este permisă exclusiv entităților autorizate și doar în condițiile stricte prevăzute de lege. Produsele depistate ca fiind neconforme sau vândute ilegal au fost retrase imediat din circuitul comercial.

Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind prevenirea incidentelor ce pot pune în pericol sănătatea și siguranța comunității.

Petardele, complet interzise. Amenzi pentru vânzarea ilegală

Autoritățile reamintesc că petardele și bateriile de petarde sunt complet interzise pe teritoriul Republicii Moldova. Focurile de artificii pot fi utilizate doar în condiții stricte și cu respectarea legislației în vigoare, inclusiv a interdicției aplicate între orele 22:00 și 07:00.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat anterior că nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni contravenționale. Vânzarea ilegală a articolelor pirotehnice este sancționată cu amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei.

Comercianții sunt îndemnați să respecte legislația, iar cetățenii, să procure produse doar din unitățile autorizate.

Accidentele provocate de artificii, o problemă recurentă

În perioada sărbătorilor de iarnă, utilizarea articolelor pirotehnice generează riscuri reale. Medicii de la serviciile de urgență avertizează că, în această perioadă, una din trei solicitări la numărul unic 112 este legată de accidente provocate de artificii.

Deși unii cetățeni susțin că respectă regulile și nu văd motive de îngrijorare, alții cer interzicerea totală a acestor produse, invocând pericolele pentru copii, animale și mediu.

Avertismentele IGSU și apelurile Avocatului Poporului

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să evite utilizarea articolelor pirotehnice, care pot provoca incendii, arsuri și alte incidente grave. Pentru cei care totuși aleg să le folosească, specialiștii recomandă să nu fie lansate de la balcoane sau în apropierea caselor, mașinilor, pădurilor ori zonelor aglomerate.

Potrivit IGSU, articolele pirotehnice ar trebui achiziționate doar din magazine specializate, însoțite de instrucțiuni clare și certificat de calitate. În cazul observării unor defecțiuni, utilizarea acestora trebuie evitată.

Revelion

Revelion. Sursa foto: Pixabay

Totodată, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au solicitat autorităților să interzică comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada sărbătorilor de iarnă. Aceștia au atras atenția asupra impactului negativ asupra mediului, animalelor și sănătății oamenilor, precum și asupra efectelor psihologice ale zgomotelor puternice, în special asupra copiilor, refugiaților, persoanelor în etate și celor cu tulburări mentale.

Ministerul Mediului: recomandare de a nu utiliza pirotehnice

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că autoritățile caută o soluție echilibrată în privința utilizării focurilor de artificii.

„Soluția trebuie, pe de o parte, să nu afecteze mulți agenți economici și, pe de altă parte, să protejeze mediul”, a spus oficialul.

Întrebat dacă o decizie va fi luată până la sărbători, ministrul a precizat: „Noi venim cu recomandarea de a nu utiliza aceste substanțe”.

