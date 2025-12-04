Petardele interzise în Republica Moldova. Focurile de artificii doar cu restricții stricte

Republica Moldova. Anul acesta, sărbătorile nu mai înseamnă zgomote de petarde în stradă. Republica Moldova interzice complet petardele, iar focurile de artificii vor fi permise doar în condiții stricte, pentru a proteja populația, animalele și mediul înconjurător. Măsura vizează protecția sănătății oamenilor, a animalelor și mediului, dar și prevenirea tulburării liniștii publice.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a precizat joi, 4 decembrie, după ședința Guvernului, că petardele și bateriile de petarde sunt complet interzise, iar focurile de artificii pot fi utilizate doar în intervale stabilite de lege. Aceasta a reamintit că supravegherea pieței materialelor pirotehnice de uz civil este responsabilitatea Inspectoratului Național de Siguranță Tehnică și că vânzarea acestor produse minorilor este strict interzisă.

„Controlul și supervizarea pieței acestor materiale este realizată de Inspectoratul Național de Siguranță Tehnică. Ei controlează calitatea produselor pirotehnice care intră pe piață. Totodată, este interzisă comercializarea acestor materiale persoanelor care nu au atins vârsta majoratului”, a explicat Misail-Nichitin.

Legea privind regimul articolelor pirotehnice stabilește reguli stricte pentru utilizarea materialelor de uz civil. Petardele și bateriile de petarde sunt interzise pe întreg teritoriul țării, iar articolele de mare risc, precum focurile de artificii profesionale, cele pentru spectacole și cele tehnice, pot fi folosite doar de pirotehnicieni autorizați, cu aprobarea Inspectoratului Național de Siguranță Tehnică. Articolele destinate populației pot fi utilizate doar în exterior.

Astfel, respectând instrucțiunile de siguranță, iar utilizarea lor în timpul mitingurilor, protestelor sau adunărilor publice este interzisă. Toate produsele trebuie să fie etichetate clar, cu informații despre nivelul de risc, distanțele de siguranță și vârsta minimă pentru utilizare.

Conform legislației, tulburarea liniștii publice între orele 22:00 și 07:00, inclusiv prin zgomote puternice, este sancționată cu amenzi pentru persoanele fizice între 450 și 900 de lei, iar pentru persoanele juridice între 3.000 și 4.500 de lei.

Ministerul Mediului a anunțat că analizează posibilitatea introducerii unor restricții suplimentare privind utilizarea focurilor de artificii, petardelor și altor produse pirotehnice, ca urmare a îngrijorărilor legate de impactul asupra sănătății, animalelor și mediului. Aceasta vine după solicitările Avocatului Poporului și ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, care au cerut autorităților să adopte măsuri ferme, urmând exemplul orașelor europene care au renunțat complet la spectacolele pirotehnice.

„Se examinează măsuri suplimentare pentru protecția populației și a mediului, urmând exemplul orașelor europene care au renunțat complet la spectacolele pirotehnice”, a declarat ministrul Gheorghe Hajder înaintea ședinței Guvernului din 3 decembrie.

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, solicită autorităților să limiteze drastic utilizarea acestor produse în perioada sărbătorilor, urmând exemplul mai multor orașe europene care au renunțat deja la focurile de artificii.

„Impactul lor nu se limitează doar la momentul spectaculos al exploziei, ci generează efecte care se răsfrâng asupra mediului, sănătății oamenilor și bunăstării animalelor”, atenționează avocații poporului.

Ombudsmenii avertizează că zgomotele bruște provocate de artificii și petarde pot genera panică, anxietate și reacții traumatice, în special în rândul copiilor, refugiaților afectați de conflicte, persoanelor în etate și celor cu tulburări de sănătate mintală.

Potrivit Avocaților Poporului, exemplele din alte state arată că utilizarea articolelor pirotehnice este adesea însoțită de accidente grave, incendii sau alte situații de risc. Tot mai multe orașe din Europa renunță la artificiile tradiționale, optând pentru alternativa spectacolelor luminoase prietenoase cu mediul, precum show-uri cu drone sau iluminat arhitectural.