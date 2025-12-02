Avocații Poporului cer renunțarea la artificii de sărbători, în Republica Moldova

Republica Moldova. Focurile de artificii, petardele și alte articole pirotehnice, asociate de obicei cu atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă, pot deveni un pericol real pentru oameni, animale și mediul înconjurător, susțin ecologiștii radicali.

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, solicită autorităților să limiteze drastic utilizarea acestor produse în perioada sărbătorilor, urmând exemplul mai multor orașe europene care au renunțat deja la focurile de artificii.

„Impactul lor nu se limitează doar la momentul spectaculos al exploziei, ci generează efecte care se răsfrâng asupra mediului, sănătății oamenilor și bunăstării animalelor”, atenționează avocații poporului.

Ombudsmenii avertizează că zgomotele bruște provocate de artificii și petarde pot genera panică, anxietate și reacții traumatice, în special în rândul copiilor, refugiaților afectați de conflicte, persoanelor în etate și celor cu tulburări de sănătate mintală.

Zgomotul intens și imprevizibil poate reactiva traume, perturba somnul, accentua probleme cardiovasculare și afecta stabilitatea emoțională a persoanelor vulnerabile.

Potrivit Avocaților Poporului, exemplele din alte state arată că utilizarea articolelor pirotehnice este adesea însoțită de accidente grave, incendii sau alte situații de risc. Tot mai multe orașe din Europa renunță la artificiile tradiționale, optând pentru alternativa spectacolelor luminoase prietenoase cu mediul, precum show-uri cu drone sau iluminat arhitectural.

În acest context, Avocații Poporului au expediat demersuri către autoritățile responsabile – ministere, primării și CALM – prin care solicită: interzicerea comercializării și utilizării articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă, limitarea strictă a utilizării acestora în evenimentele publice, mai ales în zonele dens populate, precum și promovarea alternativelor sigure și mai puțin poluante, care să protejeze sănătatea oamenilor, mediul, animalele și păsările.

„Din responsabilitate față de oameni, empatie pentru animale și grijă pentru mediul în care trăim, invităm instituțiile publice, comunitățile, companiile private și organizatorii de evenimente să susțină această inițiativă și să promoveze sărbători sigure și prietenoase cu mediul”, se arată în apelul Avocaților Poporului.

Legislația Republicii Moldova interzice producerea, importul, exportul, transportul, comercializarea și utilizarea petardelor și a bateriilor de petarde, inclusiv a versiunilor luminoase.

Alte articole pirotehnice, cum ar fi focurile de artificii, pot fi utilizate doar cu respectarea unor restricții, inclusiv interdicția declanșării lor pe timp de noapte, cu excepția sărbătorilor naționale. De asemenea, vânzarea și transmiterea acestora către persoane sub 18 ani este strict interzisă.