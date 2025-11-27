Castelul „fantomelor” din România. Locul unde legendele nu mor niciodată

Locul din România unde legendele prind viață. În inima Câmpinei se află unul dintre cele mai misterioase și fascinante monumente din România: Castelul Iuliei Hașdeu. Construit la finalul secolului al XIX-lea, edificiul este adesea descris drept „castelul spiritelor”, din cauza poveștilor și mărturiilor strânse în jurul său de-a lungul timpului.

Este o clădire încărcată de simboluri, arhitectură neobișnuită și povești care au rezistat timpului, atrăgând vizitatori din întreaga lume.

Castelul a fost ridicat de savantul Bogdan Petriceicu Hașdeu în memoria fiicei sale, Iulia, un copil genial al culturii române. Moartea acesteia la doar 18 ani, în 1888, în urma tuberculozei, l-a aruncat pe tatăl îndurerat într-o perioadă de izolare, în care singura lui preocupare a devenit păstrarea vie a amintirii ei.

Castelul nu este doar un monument, ci un omagiu, o încercare disperată de a păstra legătura cu fiica dispărută. Iar această motivație puternică a contribuit la conturarea y multor legende care persistă până astăzi.

Potrivit documentelor, B.P. Hașdeu a început construcția castelului în 1893 și l-a finalizat câțiva ani mai târziu, cu ajutorul arhitecților și meșterilor locali. Însă designul clădirii este departe de a fi unul obișnuit pentru epocă. Castelul este plin de simboluri masonice, elemente esoterice, camere circulare, ogive gotice și obiecte încărcate de semnificații mistice.

Mulți istorici consideră că Hașdeu a proiectat clădirea ghidat de „mesaje transmise” de Iulia din lumea de dincolo, în cadrul ședințelor de spiritism pe care le organiza în mod constant.

Legenda spune că savantul ar fi comunicat cu Iulia prin scriere automată și transă, iar multe dintre detaliile arhitecturale ar fi fost dictate de spiritul ei. Una dintre cele mai celebre povești face referire la sala de meditație, unde o masă rotundă ar fi servit drept punct de legătură între lumea materială și cea spirituală.

Aici, Hașdeu organiza ședințe în care, potrivit mărturiilor, își simțea fiica răspunzându-i la întrebări sau oferindu-i indicații precise despre planurile construcției.

Atmosfera castelului contribuie masiv la aura sa misterioasă. Vizitatorii descriu adesea senzația că aerul este „mai rece” în unele încăperi, iar în altele se aud ecouri neobișnuite sau scârțâituri fără explicație.

De-a lungul timpului, ghizii și turiștii au povestit episoade și întâmplări pe care nu le-au putut explica: umbre care par să se miște în încăperile slab luminate, senzația că cineva îi urmărește sau zgomote ce par să vină din spatele pereților groși.

Unul dintre miturile intens vehiculate este legat de portretul Iuliei, expus chiar în castel. Se spune că în anumite nopți, privirea din tablou ar părea să se schimbe sau să urmărească vizitatorul. De asemenea, pianul aflat într-una dintre încăperi a devenit celebru după ce mai mulți turiști au declarat că au auzit sunete asemănătoare cu apăsarea unei clape, deși încăperea era complet goală.

Dincolo de aceste relatări, istoricul locului rămâne la fel de impresionant. Castelul a funcționat ca muzeu încă din 1995, iar în interiorul său se găsesc manuscrise ale Iuliei, obiecte personale, creații literare și fragmente din viața familiei Hașdeu. Vizitatorii pot observa biroul savantului, sala de spiritism sau camera dedicată poeziei, toate reconstituite pentru a reda atmosfera de la finalul secolului al XIX-lea.

Iulia Hașdeu, în ciuda vârstei fragede, a lăsat în urmă o operă surprinzătoare pentru maturitatea ei intelectuală. Studiase la Sorbona, cunoștea mai multe limbi străine și avea planuri ambițioase în literatură și filozofie. Toate aceste realizări au amplificat durerea pierderii ei, transformând castelul într-un templu al unui tată devastat care nu a vrut să accepte definitiv despărțirea.

Pe lângă legendele supranaturale, castelul este și un reper arhitectural unic în România. Stilul gotic, combinat cu elemente oculte, conferă clădirii o identitate aparte, rar întâlnită în arhitectura românească. Picturile, statuile, vitraliile și obiectele simbolice au fost atent integrate pentru a reflecta legătura dintre cele două lumi: cea vizibilă și cea invizibilă.

Astăzi, castelul rămâne un punct de atracție pentru pasionații de mistere, dar și pentru cei care vor să descopere povestea unei familii marcate de geniu și tragedie. În fiecare an, mii de turiști trec pragul acestei clădiri neobișnuite, atrași fie de povestea Iuliei, fie de legendele cu fantome și fenomene inexplicabile.