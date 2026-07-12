Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Mesajul MAE

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, după instituirea, din 11 iulie, a unui cod portocaliu de incendii de vegetație în Sardegna și a unui cod galben în Sicilia. Autoritățile române le recomandă cetățenilor să evite zonele afectate și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că românii aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Italia trebuie să țină cont de avertizările privind incendiile de vegetație din două regiuni ale țării.

Potrivit MAE, începând cu 11 iulie, pentru regiunea Sardegna este în vigoare un cod portocaliu de incendii de vegetație, care indică un risc ridicat, iar pentru regiunea Sicilia a fost emis un cod galben.

Instituția recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele unde sunt incendii active sau unde există risc iminent de izbucnire a acestora. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile oficiale.

MAE precizează că persoanele care se află în pericol sau observă un incendiu trebuie să apeleze numerele de urgență 112 sau 1515.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Totodată, pentru situații dificile sau de urgență, românii au la dispoziție următoarele numere de telefon: Consulatul General al României la Roma – +39 345 147 3935 și Consulatul României la Catania – +39 320 965 3137.

Atenționarea emisă de MAE vine după ce mai multe incendii de vegetație izbucnite sâmbătă în Sardegna și Sicilia au provocat închiderea temporară a aeroportului Costa Smeralda din Olbia și au blocat mai multe șosele importante. Potrivit presei italiene, autoritățile au mobilizat elicoptere, avioane Canadair și numeroase echipe de intervenție pentru limitarea extinderii flăcărilor.

În provincia Palermo, din Sicilia, au fost semnalate incendii în localitățile Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia și Prizzi.

Conform agenției ANSA, incendiul izbucnit vineri seară în zona Sagana din Montelepre era încă activ sâmbătă, iar la Roccapalumba flăcările au afectat aproximativ 30 de hectare în zonele Ina Casa, Timpi și Borgo Manganaro.

Pentru stingerea incendiilor, autoritățile italiene au mobilizat elicoptere, avioane Canadair, pompieri, echipe ale Corpului Forestier și personal al Protecției Civile, care au intervenit timp de mai multe ore și în zona Filici din Castronovo di Sicilia, precum și în apropierea intersecției Manganaro din localitatea Prizzi.