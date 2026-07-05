Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Sicilia, tranzitează regiunea sau urmează să ajungă în această zonă a Italiei, după ce activitatea vulcanului Etna s-a intensificat. Norul de cenușă generat de vulcan a dus la impunerea unor restricții temporare pe Aeroportul Internațional Catania-Fontanarossa.

Potrivit autorităților, traficul aerian este afectat, iar pentru moment sunt permise doar decolările avioanelor care se află deja pe aeroport.

Românii care au programate zboruri spre sau dinspre Catania sunt sfătuiți să verifice situația curselor direct la companiile aeriene și să urmărească anunțurile transmise de administrația aeroportului.

MAE le recomandă turiștilor să manifeste prudență, să evite zonele afectate de depunerile de cenușă vulcanică și să respecte instrucțiunile transmise de autoritățile italiene.

Pentru informații actualizate, călătorii pot consulta comunicările Departamentului Protecției Civile din Italia, precum și anunțurile oficiale privind activitatea Aeroportului Catania.

Cetățenii români care au nevoie de sprijin pot contacta Consulatul României la Catania la numerele +39095537909 și +39095536139, apelurile fiind preluate prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, potrivit MAE.

În cazul unor situații urgente, românii au la dispoziție și numărul de urgență consulară +393209653137.

În urmă cu două zile, autoritățile din Portugalia au instituit stare de alertă din cauza riscului major de incendii de vegetație, pe fondul temperaturilor extreme și al condițiilor meteo periculoase. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află în această țară sau intenționează să călătorească acolo să fie atenți la recomandările autorităților locale.

Măsura este valabilă pentru perioada 3 - 6 iulie și vizează întreaga regiune continentală a Portugaliei, unde vremea severă crește riscul izbucnirii unor incendii.

MAE le recomandă cetățenilor români să urmărească permanent informațiile și avertizările transmise de autoritățile portugheze și să respecte eventualele măsuri de siguranță impuse la nivel local.