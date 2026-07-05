Vacanțele de vară încep cu probleme în aeroporturile din Europa

Mai multe aeroporturi din Europa se confruntă cu aglomerări și timpi mari de așteptare după introducerea noului sistem digital de control la frontieră al Uniunii Europene. Ryanair și reprezentanți ai aeroporturilor au lansat avertismente înaintea sezonului estival și solicită amânarea implementării, în timp ce pasagerii riscă întârzieri și chiar pierderea zborurilor, relateză BBC.

Compania aeriană Ryanair a cerut autorităților europene să amâne aplicarea noului sistem digital de control la frontieră până la finalul sezonului de vară, invocând dificultățile apărute în mai multe aeroporturi.

Directorul operațional al companiei, Neal McMahon, a declarat că pasagerii și familiile „nu ar trebui să fie folosiți drept cobai pentru un sistem de control al pașapoartelor făcut pe jumătate”, avertizând asupra cozilor extinse, a zborurilor ratate și a stresului creat în aeroporturi, potrivit BBC.

Operatorul aerian arată că probleme au fost deja semnalate în aeroporturile din Tenerife, Palma de Mallorca, Alicante, Malaga, Milano Bergamo, Cracovia și Paris Beauvais.

Aletta von Massenbach, șefa aeroportului din Berlin, a declarat pentru BBC că, în anumite terminale, călătorii din afara Uniunii Europene așteaptă între una și două ore pentru a trece de controlul de frontieră.

Potrivit Asociației aeroporturilor europene ACI Europe, în unele puncte de frontieră timpul de așteptare a ajuns deja la cinci ore, existând riscul ca numeroși pasageri să piardă zborurile programate.

„Situația nu este suportabilă pentru sezonul de vară”, a declarat oficialul german.

Entry-Exit System (EES) este noul sistem digital prin care Uniunea Europeană înregistrează intrările și ieșirile cetățenilor din afara spațiului comunitar în zona Schengen.

La prima intrare, călătorii trebuie să își înregistreze datele biometrice, inclusiv amprentele și fotografia facială. Aceste informații sunt utilizate ulterior la fiecare intrare și ieșire din spațiul Schengen.

Instituțiile europene susțin că sistemul are rolul de a consolida securitatea și de a combate fraudele și depășirea perioadelor legale de ședere. În schimb, reprezentanții industriei aviatice consideră că implementarea întâmpină încă dificultăți importante.

Cetățenii români nu trebuie să își înregistreze datele biometrice în sistemul EES, întrucât România face parte din spațiul Schengen. Cu toate acestea, întârzierile generate de noul sistem îi pot afecta indirect. Aglomerarea terminalelor și prelungirea controalelor la frontieră pot duce la întârzieri ale curselor, modificări de program și perioade mai lungi de așteptare în aeroporturile europene.

Situația poate deveni mai complicată pentru românii care călătoresc împreună cu membri ai familiei din afara Uniunii Europene sau pentru cei care tranzitează aeroporturi aglomerate din Spania, Italia, Franța și Germania.

Companiile aeriene și administratorii aeroporturilor au cerut Comisiei Europene să adopte măsuri urgente și să permită suspendarea temporară a verificărilor în aeroporturile unde infrastructura nu poate face față fluxului de pasageri.

Comisia Europeană susține însă că impactul este limitat în majoritatea aeroporturilor și că dificultățile sunt întâlnite în special în statele care nu au asigurat suficient personal, suficiente ghișee și echipamente automate pentru procesarea călătorilor.