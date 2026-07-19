Tot mai mulți japonezi aleg să plătească doar două sau trei ore de cazare, fără intenția de a petrece noaptea la hotel. În marile orașe precum Tokyo, Osaka sau Yokohama, serviciile de tip „day use” și hotelurile-capsulă au devenit o soluție practică pentru cei care au nevoie de câteva ore de odihnă între serviciu, călătorii sau alte activități. Potrivit Organizației Naționale de Turism a Japoniei (JNTO), conceptul este bine integrat în infrastructura urbană și este folosit atât de localnici, cât și de turiști.

Fenomenul reflectă ritmul alert al vieții din marile metropole japoneze, unde mulți angajați petrec zilnic ore întregi pe drum sau au programe de lucru prelungite.

În loc să se întoarcă acasă pentru o scurtă pauză, aceștia preferă să închirieze o cameră pentru câteva ore, suficient cât să doarmă și să-și recapete energia.

Spre deosebire de hotelurile tradiționale, unitățile care oferă rezervări pe intervale scurte sunt concepute pentru șederi de câteva ore. Clienții pot rezerva o cameră doar între două întâlniri, înaintea unui zbor sau după o tură solicitantă la serviciu.

O parte importantă a acestui fenomen este reprezentată de hotelurile-capsulă, apărute în Japonia la sfârșitul anilor '70. Acestea pun la dispoziție cabine individuale compacte, echipate cu un pat, iluminare, prize, aer condiționat și acces la facilități comune. În ultimele decenii, multe dintre ele au fost modernizate și oferă saloane de relaxare, saune, spații pentru lucru și etaje dedicate femeilor.

Deși în trecut hotelurile-capsulă erau asociate aproape exclusiv cu angajații care pierdeau ultimul tren spre casă, astăzi profilul clienților este mult mai divers.

Printre cei care folosesc frecvent camerele închiriate pentru doar câteva ore se numără:

angajații care au nevoie de o pauză în timpul unei zile de lucru solicitante;

navetiștii care petrec mult timp în transport;

turiștii care ajung înainte de ora oficială de check-in;

persoanele aflate în tranzit între două zboruri sau călătorii cu trenul de mare viteză.

Serviciile sunt disponibile în numeroase hoteluri din apropierea gărilor și aeroporturilor, iar rezervările se fac, de multe ori, pe intervale de două până la șase ore.

Programul de lucru prelungit și distanțele mari dintre locuință și birou explică în mare măsură succesul acestui model. În marile centre urbane, o deplasare până acasă pentru o pauză de odihnă poate însemna mai mult timp petrecut în transport decât în pat.

În același timp, cultura japoneză pune accent pe eficiență și folosirea cât mai bună a timpului. Pentru mulți oameni, câteva ore de somn într-un spațiu liniștit reprezintă o soluție mai practică decât întoarcerea acasă sau petrecerea timpului într-o cafenea.

Un alt motiv este costul redus. În funcție de hotel și de oraș, rezervarea pentru câteva ore este semnificativ mai ieftină decât plata unei nopți întregi, ceea ce face serviciul accesibil pentru un număr mare de clienți.

Popularitatea hotelurilor pentru odihnă de scurtă durată a depășit granițele Japoniei. Conceptul a fost preluat de aeroporturi internaționale și de unele lanțuri hoteliere din Europa, Asia și America de Nord, însă Japonia rămâne locul unde fenomenul este cel mai bine dezvoltat.

Pentru milioane de japonezi, plata unei camere pentru doar două ore nu este un lux și nici o excentricitate. Este o soluție adaptată unui stil de viață în care timpul este valorificat la maximum, iar odihna poate face diferența într-o zi încărcată.