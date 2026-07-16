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Clasamentul în care România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană

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Clasamentul în care România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

România înregistrează cea mai scurtă durată estimată a vieții profesionale din Uniunea Europeană. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat pentru anul 2025, un român petrece, în medie, 32,7 ani pe piața muncii, cu aproape cinci ani mai puțin decât media europeană.

Statisticile arată că România se află pe ultimul loc în clasamentul statelor membre, în timp ce țările nordice continuă să înregistreze cele mai lungi cariere profesionale.

Ce reprezintă durata vieții profesionale

Indicatorul măsoară numărul estimat de ani pe care o persoană în vârstă de 15 ani îi va petrece activă pepiața muncii, fie ca angajat, fie în căutarea unui loc de muncă.

Potrivit Eurostat, acest indicator oferă o imagine asupra întregului parcurs profesional al unei persoane și completează alte date privind piața muncii, precum șomajul sau pensionarea anticipată.

La nivelul Uniunii Europene, durata medie estimată a vieții profesionale este de 37,5 ani.

În partea superioară a clasamentului se află state precum Țările de Jos, Suedia și Danemarca, unde oamenii petrec în câmpul muncii peste 40 de ani. La polul opus se află România, urmată de Italia și Bulgaria.

România, printre statele cu cele mai scurte cariere profesionale

sursa: pixabay.com

Datele Eurostat arată că evoluția României a fost modestă în ultimul deceniu.

Deși durata vieții profesionale a crescut în majoritatea statelor europene, în România avansul a fost de mai puțin de doi ani, în timp ce țări precum Malta, Ungaria sau Irlanda au înregistrat creșteri de peste patru ani în aceeași perioadă. Acest ritm lent explică, în mare măsură, poziționarea țării pe ultimul loc în clasamentul european.

Femeile din România au una dintre cele mai scurte vieți profesionale din UE

Raportul evidențiază și diferențe importante între femei și bărbați. La nivelul Uniunii Europene, bărbații sunt așteptați să petreacă în medie 39,5 ani pe piața muncii, în timp ce femeile au o durată medie a vieții profesionale de 35,4 ani.

În România, decalajul este și mai pronunțat. Durata estimată a vieții profesionale este de doar 29,1 ani în cazul femeilor, una dintre cele mai reduse valori din Uniunea Europeană.

Totodată, România se numără printre puținele state membre în care durata vieții profesionale a bărbaților a crescut într-un ritm mai rapid decât cea a femeilor.

Ce arată datele Eurostat despre piața muncii

Potrivit Eurostat, indicatorul privind durata vieții profesionale estimează numărul total de ani în care o persoană participă la piața muncii, indiferent dacă este angajată sau se află în șomaj și își caută un loc de muncă.

Prin acest indicator, instituția urmărește să ofere o perspectivă asupra întregului ciclu de viață profesională, dincolo de indicatorii care analizează doar anumite etape, precum șomajul în rândul tinerilor sau retragerea timpurie din activitate.

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