Pierderi în lanț la nivel economic. IMM România: Piața formării profesionale se poate bloca

IMM România este organizație reprezentativă pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii și voce influentă în domeniul formării profesionale. Reprezentanții avertizează asupra efectelor negative generate de blocarea procesului de actualizare a standardelor ocupaționale. În martie 2025, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a demarat un proiect de revizuire a 380 de standarde, care, potrivit deciziei Autorității Naționale pentru Calificări, ar urma să fie retrase și arhivate la sfârșitul acestui an.

Deși interesul pentru modernizarea acestor norme este ridicat atât în rândul angajatorilor, cât și al furnizorilor de formare profesională, niciun set de standarde nu a fost trimis în consultare publică. Reprezentanții mediului de afaceri pun blocajul pe seama unei proceduri excesiv de birocratice care împiedică avansarea reală a procesului. În acest fel, IMM România solicită amânarea termenului de arhivare și argumentează că lipsa unei soluții rapide ar putea provoca un dezechilibru profund în piața muncii și în sistemul național de formare.

Organizația atrage atenția că o arhivare precipitată ar avea efecte directe asupra întregii infrastructuri educaționale și economice. Se menționează în comunicatul de presă emis că milioane de persoane ar rămâne anual fără acces la formare profesională în domenii precum industrie, servicii, agricultură, comerț sau IT. De asemenea, furnizorii nu ar mai putea organiza programe autorizate, iar cursanții înscriși în programe de lungă durată nu și-ar mai putea finaliza studiile ori examenele de absolvire. Totodată, IMM-urile riscă să piardă personal calificat sau recalificat, ceea ce le-ar diminua competitivitatea, iar proiectele finanțate din fonduri europene care includ formare autorizată ar putea înregistra întârzieri sau blocaje.

În lipsa unei evoluții concrete în procedura de actualizare, IMM România solicită oficial prelungirea cu 12 luni a termenului de arhivare. Măsura ar preveni apariția unui vid legislativ și operațional, ar asigura continuitatea cursurilor, ar proteja proiectele europene și ar oferi o minimă predictibilitate pentru mediul de business și furnizorii de formare.

La rândul lor, Sindalimenta și Romalimenta avertizează că decizia Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională de a arhiva, la 31 decembrie 2025, cele aproximativ 380 de standarde riscă să genereze blocaje în lanț. Organizațiile semnalează că industria alimentară ar putea fi puternic lovită, în condițiile în care examenele aferente cursurilor deja începute nu ar mai putea fi susținute. Iar proiectele aflate în derulare ar risca să înregistreze cheltuieli neeligibile.

„Industria alimentară românească, un sector strategic pentru România, se confruntă astăzi cu fluctuații mari de personal, ceea ce generează o criza permanentă de personal calificat. Aducerea de muncitori din țări precum Sri Lanka, Pakistan, Indonezia, Nepal etc nu rezolvă decât parțial criza de personal. Problema rămâne fără rezolvare, muncitorii importați neavând o calificare specifică sectorului alimentar și nici documente care să le ateste nivelul de educație din țara din care provin”, se precizează în comunicatul sindicatelor.

Romalimenta și Sindalimenta sunt două organizații cu o experiență de peste 15 ani în proiecte europene dedicate pregătirii profesionale. Reprezentanții avertizează că situația riscă să genereze pierderi considerabile de fonduri nerambursabile. „Atragem atenția însă că situația de pe piața formării profesionale riscă să intre într-un blocaj al căror efecte va conduce la pierderea unor importante fonduri europene. Acest lucru este cauzat de decizia Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională, care a hotărât să arhiveze la data de 31 decembrie 2025 aproximativ 380 de standarde ocupaționale, pe motiv că nu au fost actualizate, inclusiv imposibilitatea de a susține examenele pentru cursurile începute”, declară reprezentanții.

Organizațiile reprezentative din industria alimentară românească, Romalimenta și Sindalimenta, sector cu impact strategic, nu au fost înștiințate cu privire la această situație și cu toată dorința și importanța finalizării acestui procedeu, actualizarea standardelor nu ar fi fost posibilă din lipsa de fonduri. Astfel, nu se pot implica specialiști în această activitate. „Precizăm că ne aflăm la jumătatea perioadei de implementare a unor proiecte, iar aceasta decizie conduce la imposibilitatea de a le duce la bun sfârșit. În vederea implementării lor, s-au desfășurat activități pentru majoritatea persoanelor înregistrate în grupul țintă, inclusiv de consiliere și nominalizare a lectorilor, ceea ce ar putea conduce în situația de mai sus, la constatarea unor cheltuieli neeligibile și la neatingerea procentului național privind implementarea, situație în care ne vedem obligați să înștiințăm Comisia Europeană”, menționează sindicaliștii.

Potrivit acestora, au solicitat deja intervenția Ministerului Muncii, Ministerului Educației și Autorității Naționale pentru Calificări. Dar instituțiile nu au oferit până acum soluții concrete. În acest context, organizațiile din industria alimentară cer prelungirea termenului de arhivare până la 31 decembrie 2026.

„Decizia de arhivare a standardelor la sfârșitul acestui an ar produce un mare dezechilibru pe piața muncii, industria alimentara românească fiind afectată în mod direct. Ne punem întrebarea legitimă cine ar beneficia de această măsură? Se dorește să se importe forță de muncă necalificată, să fie determinați cât mai mulți români să-și caute de muncă în străinătate, să se distrugă sectoare economice cu caracter strategic și impact social mare? Noi susținem că trebuie să se ia o decizie care să vină în sprijinul calificării angajaților și al companiilor din Romania?”, transmit reprezentanții Sindalimenta.