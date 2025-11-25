Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic. Printre persoanele vizate se numără și un fost ministru

Republica Moldova. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează în dimineața zilei de 25 noiembrie noi percheziții într-o cauză penală care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.

Printre persoanele vizate se numără un fost lider de partid, care a ocupat anterior funcția de ministru în guvernele Republicii Moldova. Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din municipiul Chișinău.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), perchezițiile au scopul de a clarifica circumstanțele privind legalitatea modificării statutului și conducerii unui partid politic, precum și verificarea sursei și legalității finanțării formațiunii prin intermediul unor persoane interpuse.

Procurorii PCCOCS și polițiștii anunță că investigațiile sunt în desfășurare, iar detalii suplimentare vor fi oferite pe parcursul documentării cazului.

Deși Poliția nu menționează despre ce politician este vorba, sursele Deschide.MD susțin că este vorba de Valeriu Pleșca, ex-ministru al apărării în perioada anilor 2004-2007. Acesta ar fi bănuit că a fost implicat în scheme ilicite de finanțare a unei formațiuni afiliate grupării lui Ilan Șor.

De menționat că Valeriu Pleșca a condus anterior Uniunea Creștin-Socială din Moldova. În ajunul alegerilor parlamentare, el a cedat conducerea partidului jurnalistului Gabriel Călin, reținut pe 30 septembrie într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor.

Amintim că în data de 13 noiembrie, autoritățileau desfășurat noi descinderi într-un dosar complex ce vizează spălarea de bani prin criptomonede și finanțarea ilegală a unui partid politic afiliat grupării „Șor”.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, vizate sunt mai multe persoane din conducerea și structurile unui partid politic, care ar fi servit drept intermediari pentru canalizarea fondurilor către campaniile electorale ale unei formațiuni participante la alegerile locale noi din această toamnă.

Anchetatorii verifică proveniența banilor, modalitatea de conversie în criptomonede și traseul acestora până la finanțarea activităților politice. În cursul zilei, urmează să fie stabilit rolul fiecărui suspect și scopul includerii lor în structurile formațiunii.

Poliția anunță că va reveni cu detalii suplimentare după finalizarea acțiunilor procesuale.

De la începutul campaniei electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții. De asemenea au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite. Totodată nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.