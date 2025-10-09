Comisia Europeană investighează acuzațiile privind spionajul maghiar la Bruxelles

Comisia Europeană a anunțat joi că va lansa o investigație internă după apariția unor informații potrivit cărora guvernul condus de Viktor Orbán ar fi trimis agenți secreți la Bruxelles pentru a obține informații despre instituțiile europene și pentru a încerca recrutarea unui funcționar comunitar, relatează Politico.

Dezvăluirile provin dintr-o anchetă jurnalistică amplă realizată de Der Spiegel, De Tijd, Direkt36 și alte redacții europene, care arată că serviciile secrete maghiare au încercat să se infiltreze în structurile UE sub acoperire diplomatică, în perioada în care Olivér Várhelyi – actual comisar european – era ambasadorul Ungariei pe lângă Uniunea Europeană.

Potrivit investigației, un agent neidentificat public ar fi fost trimis la Bruxelles între 2015 și

2017, având statut de diplomat în cadrul Departamentului pentru Politica de Coeziune al Ambasadei Ungariei. În realitate, acesta ar fi acționat pentru serviciul de informații externe al Ungariei, stabilind contacte în interiorul Comisiei Europene și al altor instituții comunitare.

„Comisia, ca de obicei, ia foarte în serios astfel de acuzaţii şi rămâne angajată să protejeze funcţionarii şi reţelele sale de spionajul ilicit”, a declarat Balazs Ujvari, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, în conferința de presă de joi.

Oficialul a precizat că executivul european va crea un grup intern de analiză pentru a examina faptele semnalate, menționând însă că, „din motive de securitate operațională, nu vor fi oferite alte detalii publice”.

La rândul său, Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei, a confirmat că președinta Ursula von der Leyen a fost informată în legătură cu aceste dezvăluiri. Nici reprezentanții lui Olivér Várhelyi, nici guvernul de la Budapesta nu au răspuns până acum solicitărilor de comentarii trimise de sursa citată.

Potrivit jurnaliștilor implicați în anchetă, activitățile agenților maghiari ar semăna mai degrabă cu practicile de spionaj ale Rusiei sau Chinei, decât cu cele ale unui stat membru al Uniunii Europene — o situație care riscă să adâncească neîncrederea Bruxellesului față de Ungaria, aflată deja în conflict cu instituțiile europene pe tema statului de drept.

Sursele presei relatează că un oficial de rang înalt al Comisiei Europene s-ar fi întâlnit periodic cu agentul maghiar „pentru conversații amicale”, fără să suspecteze la început adevărata natură a contactelor.

„Întâlnirile aveau loc la fiecare câteva luni, de obicei într-un parc din Bruxelles. După un timp, mi-am dat seama că era un spion interesat de orice fel de bârfe despre Comisie”, ar fi declarat funcționarul pentru anchetatori.

Conform surselor citate, agentul ar fi redactat chiar un document intern prin care funcționarul european era trecut drept „agent secret” al Információs Hivatal (IH) – serviciul de informații externe al Ungariei –, deși acesta își continua activitatea la Comisia Europeană. Oficialul a explicat că nu a semnat niciun document și că spionul i-ar fi oferit bani în schimbul unor informații, ofertă pe care a refuzat-o. Surse din domeniul securității europene au confirmat ulterior veridicitatea declarațiilor sale.

În perioada în care presupusul agent activa la Bruxelles, superiorul său direct era ambasadorul Ungariei la Uniunea Europeană – Olivér Várhelyi –, care ocupă în prezent funcția de comisar european pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

Deși nu există dovezi publice că Várhelyi ar fi fost implicat direct în aceste acțiuni, ancheta jurnalistică sugerează că operațiunile s-au desfășurat sub acoperirea ambasadei Ungariei, fapt ce a determinat Comisia Europeană să trateze cazul drept o potențială breșă de securitate majoră în interiorul instituțiilor sale.