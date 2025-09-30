Viktor Orban acuză o „tentativă de răsturnare” împotriva guvernului ungar

Premierul Viktor Orban a afirmat, în cadrul emisiunii online „Ora luptătorilor” difuzată luni, că implicarea vicepremierului Zsolt Semjén în cazul Institutului de corecţie de pe strada Szőlő din Budapesta a fost justificată, întrucât incidentul a reprezentat un atac direct asupra capacităţii de funcţionare a Guvernului ungar, „o tentativă de răsturnare bine construită, ce nu a exclus nici firul serviciilor secrete străine”, conform publicației hirado.hu.

Viktor Orban, a afirmat că atacul mediatic recent nu a vizat o singură persoană, precum vicepremierul Zsolt Semjén, ci a avut drept scop subminarea guvernului în ansamblu.

„Aici nu pe Semjén Zsolt sau pe un alt membru al guvernului au vrut să-i atace, ci au urmărit să fie pus asupra noastră un stigmat de tip calomnios, în faţa căruia jumătate de ţară, pe bună dreptate, să se revolte, iar guvernul să poată fi slăbit, paralizat sau chiar răsturnat”, a explicat Orbán, subliniind că miza a fost politică, nu personală.

Șeful guvernului de la Budapesta a precizat că, de această dată, executivul a decis să reacționeze ferm, întrucât situația depășea limitele obișnuite ale atacurilor mediatice. Deși, în mod normal, astfel de „fake news-uri” sunt ignorate, Orbán a declarat că a fost convins de Semjén să intervină, considerând că este vorba despre „o calomnie gravă” care cere o reacție instituțională puternică.

Potrivit premierului, investigațiile ulterioare ar fi confirmat caracterul organizat al acțiunii.

„Zsolt Semjén a avut dreptate: aceasta este o calomnie gravă, iar o asemenea calomnie nu poate fi ignorată. În cursul investigaţiei s-a dovedit că totul a fost o tentativă de răsturnare a guvernului bine construită, care nu a exclus nici firul serviciilor secrete”, a declarat Viktor Orbán, adăugând că obiectivul real ar fi fost destabilizarea politică a Ungariei.

Premierul Viktor Orban a afirmat că situația actuală depășește o simplă dispută politică și reprezintă o chestiune de stabilitate instituțională. El a explicat că, în asemenea circumstanțe, „nu doar onoarea, ci şi capacitatea de funcţionare a guvernului şi a statului trebuie apărate”, avertizând că „se pot aştepta lucruri grave şi consecinţe grave” ca urmare a acestor acuzații pe care le consideră orchestrate.

Totodată, Orban a descris modul în care presupusa campanie de dezinformare s-a răspândit în spațiul public, identificând etapele prin care a fost amplificată mediatic și politic. El a spus că se poate observa clar cine a lansat inițial informațiile, cum au fost propagate de diverse instituții media și care politicieni de opoziție — printre care Péter Magyar și Klára Dobrev — continuă să le susțină. Acești politicieni comit zilnic infracțiuni, a acuzat premierul ungar, sugerând că acțiunea ar fi coordonată „de cineva” din umbră, cu scopul de a destabiliza guvernul.

Premierul ungar a subliniat că cei implicaţi în propagarea informaţiilor false despre Institutul de corecţie de pe strada Szőlő au acţionat conştient, fiind conştienţi că încalcă legea, iar acest lucru va avea urmări juridice.

În cadrul dialogului cu un cititor, Viktor Orbán a explicat că, ori de câte ori există suspiciuni privind abuzul asupra unui copil, autorităţile reacţionează prompt. El a mai subliniat că sistemul de protecţie a copilului din Ungaria este solid şi eficient, bazat pe munca a mii de profesionişti dedicaţi, deşi nu este lipsit de erori.