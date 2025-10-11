Sever Voinescu: Comisia Europeană se ocupă de LGBT, în loc să rezolve problemele reale

Publicistul Sever Voinescu, redactor-șef al revistei Dilema, a lansat pe platforma LinkedIn un mesaj critic la adresa noii strategii LGBT propuse de Comisia Europeană, pe care o consideră o dovadă a „derapajului ideologic” al actualei conduceri de la Bruxelles. În opinia sa, instituția europeană și-a pierdut direcția și viziunea fondatorilor Uniunii Europene, fiind condusă astăzi de o clasă politică puternic ideologizată.

Voinescu afirmă că, în loc să se concentreze pe marile provocări ale Europei — războiul din Ucraina, criza energetică, migrația și pierderea competitivității economice —, Comisia alocă resurse pentru astfel de politici.

„Noua Strategie LGBT a Comisiei Europene. Comisia Europeană nu este, bineînțeles, un oracol al adevărului și nici o instituție a înțelepciunii. Comisia Europeană este condusă de politicieni europeni selectați din cadrul unei clase politice despre care mai toți sîntem de acord că a atins nivelul moral și politic cel mai de jos de după al doilea război mondial. Iar această garnitură de politicieni conduce un corp birocratic masiv, competent în unele, incompetent în altele, puternic ideologizat”, a scris publicistul pe platforma LinkedIn.

În mesajul său, fostul politician Sever Voinescu a făcut referire la Roxana Mînzatu, reprezentanta României în Comisia Europeană, criticând relevanța acesteia pe scena politică europeană. În opinia sa, Uniunea Europeană suferă de lipsă de leadership și viziune reală.

„Din România, de pildă, membră în Comisie este o doamnă, Roxana Mînzatu. Ați auzit de dînsa? Ei bine, cam atîta este de relevantă, politicește vorbind, Comisia, pe cît este de relevantă dna Mînzatu în politica de la noi. În toată Europa politicienii de azi sînt lamentabili ca nivel general și, dacă tot sîntem de acord că UE nu are leadership și viziune, atunci să admitem că nici liderii acestei Comisii nu au. Puterea lor nu este puterea ideilor, nu este puterea de convingere, carisma sau viziunea - puterea Comisiei stă în banii ei și în forța ei normativă”, a adăugat publicistul.

Sever Voinescu a criticat dur actuala Comisie Europeană, afirmând că, în timp ce Europa se confruntă cu provocări majore — de la războiul din Ucraina și tensiunile cu Statele Unite, la pierderea competitivității economice, criza energetică și migrație — instituția se concentrează pe politici ideologice, precum strategia LGBTQ.

„Sînt șocat că, avînd atîtea provocări în față, de la invazia rusă la agresivitatea americană, de la pierderea competitivității la independența energetică și migrație, această Comisie cheltuiește resurse ca să producă ceva precum o strategie LGBTQ în care propune chestii aiuritoare, demențiale aproape. Iar ceea ce mi se pare absolut revoltător este concentrarea pe copii. Ideologizarea și spălarea pe creier trebuie să se facă de la vîrste din ce în ce mai mici - asta este ceea ce propune, scandalos, Comisia”, continuă redactorul șef al revistei Dilema.

El a subliniat că, în loc să rezolve problemele reale ale continentului, Comisia se ocupă de proiecte lipsite de relevanță. Voinescu a subliniat că instituția ar trebui readusă la valorile fondatorilor Uniunii Europene.

„Comisia Europeană nu e în stare să rezolve marile probleme ale Europei și se ține de prostii, de la lipitul dopului de pet la inginerii bio-sociale ideologice, care sfidează ordinea firească. Comisia ar trebui bine zgîlțîită și ar trebui să revină la proiectul de Uniune al Părinților ei Fondatori pe care, mă tem, îl cam trădează. UE pare depășită de anvergura visului fondatorilor ca un pigmeu de umbra unui uriaș. Nu mai evoc aici vîntul în pînzele putinismului pe care asemenea Strategii îl suflă cu vigoare”, a mai spus Sever Voinescu.

Publicistul a atras atenția asupra importanței

Potrivit publicistului, apartenența României la UE vine la pachet cu o oportunitate extraordinară. Totuși, el atrage atenția că țara noastră nu reușește întotdeauna să valorifice această oportunitate.

„UE este, indiscutabil, politic și economic, cel mai bun produs al imensei civilizații europene. Pentru România, apartenența la UE este o baftă inimaginabilă, o ocazie atît de mare încît noi, românii, pare că nu sîntem în stare să o fructificăm. Uneori, ai asemenea noroc în viață, de nu știi ce să faci cu el. Dar, am impresia că, uneori, UE trebuie apărată nu doar de competitori externi ci și de ea însăși. Să nu uităm că, de cînd se știe, Europa produce cele mai bune idei civilizatoare, dar și cele mai dăunătoare aberații!”, a concluzionat publicistul.