Cel mai mare terminal regional din România, finalizat. Poarta aeriană a Balcanilor devine realitate

Lucrările la cel mai mare terminal regional din România s-au încheiat, iar acesta va deveni operațional până la sfârșitul anului. Noul terminal al Aeroportului din Craiova va deservi peste patru milioane de locuitori din România, Bulgaria și Serbia, transformând aeroportul într-o veritabilă poartă aeriană a Balcanilor, a anunțat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Noul terminal va oferi servicii locuitorilor din România, Bulgaria și Serbia, consolidându-și astfel statutul de hub important în Balcani.

„La sfârşitul lunii iulie am fost pe şantierul noului terminal, iar lucrările erau în plină desfăşurare. La trei luni distanţă, am revenit și am văzut finalizat cel mai mare terminal regional din România, construit de la zero. Spaţios şi modern, noul aeroport va oferi servicii pentru un bazin de captare de aproximativ 4,5 milioane de locuitori, atât din România, cât şi din Bulgaria sau Serbia”, a afirmat ministrul Ciprian Șerban.

Oficialul a subliniat că proiectul se înscrie într-un program de modernizare a infrastructurii aeroportuare din România, finanțat prin fonduri europene, guvernamentale și locale, care urmărește să facă față creșterii rapide a traficului aerian și să asigure servicii logistice și medicale la standarde europene.

„Infrastructura aeroportuară din România s-a modernizat constant în ultimii ani, pentru a răspunde trendului de creştere rapidă a adresabilităţii pasagerilor către transportul aerian, dar şi pentru a asigura servicii militare sau medicale la cele mai înalte standarde”, a adăugat el.

Noul terminal de la Craiova reprezintă cel mai amplu proiect de acest gen finalizat în sudul României și se numără printre cele mai moderne din Europa de Est.

Infrastructura extinsă va permite gestionarea simultană a unui număr mare de pasageri, dezvoltarea rutelor internaționale și întărirea rolului strategic al aeroportului pentru regiunea transfrontalieră România–Bulgaria–Serbia.

Proiectul a avut cofinanțare din partea Consiliului Județean Dolj, care deține și Aeroportul Internațional Craiova.

Contractul face parte din proiectul „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, finanțat prin Axa Prioritară nr. 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, durabil și eficient, Obiectivul Specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014‑2020.

Valoarea totală a proiectului este de 479.273.902,31 lei, inclusiv TVA, din care cofinanțarea Uniunii Europene se ridică la 280.518.150,47 lei, fără TVA.