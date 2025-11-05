Aeroportul Chișinău asigurat cu kerosen până la sfârșitul lunii. Autoritățile analizează scenarii alternative Video

Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău este asigurat cu kerosen până la sfârșitul lunii noiembrie, însă autoritățile analizează scenarii alternative după ce grupul Lukoil, principalul furnizor de combustibil pentru aeronave, a fost inclus pe listele sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit.

Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a explicat că Guvernul a constituit un grup de lucru pentru a monitoriza îndeaproape situația, având în vedere rolul major al Lukoil în sectorul energetic și infrastructura pe care o deține, inclusiv pe teritoriul aeroportului.

„Republica Moldova a format din start un grup de lucru care monitorizează îndeaproape, pentru că vorbim despre un importator de produse petroliere cu o pondere foarte mare din piață, care se ocupă de depozitare, păstrare și încărcarea avioanelor”, a declarat Bolea.

Oficialul a subliniat că, în prezent, alimentarea aeronavelor se face în mod normal și există suficiente rezerve pentru perioada imediată. Totuși, el a recunoscut că dependența de un singur furnizor reprezintă o vulnerabilitate și că autoritățile lucrează la identificarea unor soluții.

Sancțiunile impuse de Statele Unite și Regatul Unit împotriva entităților din grupul Lukoil vor intra în vigoare la 21 noiembrie 2025, ca răspuns la războiul din Ucraina și la refuzul Rusiei de a se implica în negocieri de pace. Aceste sancțiuni includ restricții financiare și comerciale care pot afecta operațiunile internaționale ale companiei, inclusiv livrările de combustibil către Aeroportul Chișinău.

Vicepremierul Bolea a precizat că Republica Moldova trebuie să se alinieze sancțiunilor internaționale.

„Toată lumea trebuie să se alinieze acestor sancțiuni. Atunci când nu ne aliniem la sancțiuni împotriva unui agresor, nu ne aliniem cu dreptatea și adevărul în privința lor”, a subliniat oficialul.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Guvernul examinează diferite opțiuni pentru a garanta continuitatea aprovizionării aeroportului.

„Discutăm situația, pentru că nu putem lua decizii pripite. Aeroportul din Chișinău este poarta țării și nu putem să-l lăsăm fără combustibil. În cel mai scurt timp, vom comunica măsurile ce vor fi luate”, a spus Munteanu.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că Guvernul analizează scenariile împreună cu instituțiile responsabile, inclusiv ANRE și Banca Națională, pentru a evalua eventualele riscuri ce ar putea apărea în urma tranzacției.

„Să ne uităm ce se întâmplă în țările europene. Este adevărat, Bulgaria a luat o decizie, Germania a luat o decizie. La fel și noi analizăm toate scenariile cu instituțiile abilitate, cu ANRE, cu BNM, pentru că Lukoil lucrează pe o piață reglementată. Da, știm data de 21 noiembrie este data limită”, a declarat Junghietu.

Potrivit ministrului, Germania a solicitat deja o prelungire a perioadei pentru finalizarea procedurilor de transfer, iar Chișinăul monitorizează atent pașii următori. Oficialul a subliniat că Ministerul Energiei și instituțiile de reglementare poartă discuții și cu alte companii petroliere active pe piața locală, având în vedere că Lukoil deține rafinării în România și Bulgaria, iar eventualele schimbări de proprietate pot avea impact regional asupra lanțurilor de aprovizionare.

Întrebat dacă Republica Moldova va colabora cu noul proprietar în cazul în care activele Lukoil vor fi preluate de o companie străină, Junghietu a precizat că prioritatea Guvernului este asigurarea stabilității în aprovizionarea cu carburanți și evitarea riscurilor juridice sau financiare legate de regimul de sancțiuni.

„Trebuie să ne asigurăm că o eventuală preluare a acestor active de către o entitate nouă nu va cădea sub sancțiunile secundare ale SUA. Este un domeniu strategic, iar aprovizionarea cu combustibil este o prioritate pentru Guvern. Subiectul naționalizării este foarte delicat, în practica internațională s-au terminat și cu procese, iar un asemenea pas este foarte complicat”, a adăugat ministrul Energiei.

Lukoil operează aproximativ 110 stații de carburanți în Republica Moldova și deține infrastructura de stocare și distribuție a combustibilului, inclusiv facilitățile de alimentare cu kerosen pentru aeronave. Subsidiara Lukoil-Moldova furnizează 100% din kerosenul utilizat de Aeroportul Chișinău și deține rezervoarele necesare pentru depozitarea combustibilului de aviație.

Autoritatea Aeronautică Civilă și conducerea aeroportului au fost notificate oficial despre sancțiuni și posibilele riscuri privind continuitatea aprovizionării, ceea ce ar putea afecta programul curselor.