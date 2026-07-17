Revolta mediului privat. Dan Dinu, atac la Ilie Bolojan: „Pentru prima dată în 25 de ani am dat oameni afară. Mi-a băgat mâna în buzunar!”

Mediul de afaceri din România reacționează tot mai dur la politicile fiscale ale actualului executiv interimar, condus de Ilie Bolojan.

Cunoscutul antreprenor Dan Dinu, cu o experiență de peste 25 de ani în sectoare cheie precum transporturile, HoReCa și construcțiile, a lansat un atac public fără precedent la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l de distrugerea capitalului autohton și de paralizarea economiei naționale.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, Dan Dinu a explicat, cu un gust amar, pas cu pas de ce măsurile adoptate de Guvernul Bolojan au un efect toxic asupra mediului privat. Detaliind modul în care politicile de austeritate și creșterea taxelor pe timp de criză împing firmele românești spre faliment.

Antreprenorul susține că problema deficitului bugetar ar fi putut fi rezolvată simplu, fără a lovi în mediul de afaceri, dacă statul ar fi crescut gradul de colectare a TVA de la 65% la media europeană de 95%.

Potrivit lui Dinu, premierul a refuzat această cale pentru a proteja interesele marilor corporații și ale băncilor străine: „Ori trebuia să introducă taxarea inversă și atunci deranja băncile, pentru că le lua din volumele de tranzacționare și ar fi sunat ambasadele, a căror slugă este Bolojan (ambasadele Germaniei și Franței). Ori ar fi trebuit să se ia la trântă cu marii datornici, cu statul mafiot. A zis pas la ambele variante și a mărit taxele”, a acuzat omul de afaceri.

Dan Dinu a taxat dur viziunea economică a premierului, explicând că, în perioade de criză, soluția reală este reforma fiscală bazată pe relaxare și pe atragerea de capital, nu pe suprataxare.

Acesta a oferit și soluții care au fost ignorate de executiv: acordarea de scutiri pentru impozitul reinvestit, politici fiscale atractive modelate după exemplul Turciei, sau facilități fiscale pe 10 ani pentru familiile de români din diaspora care se întorc acasă. „Dacă toată viața ta ai avut ca business un butic, și ăla falimentar, munca ta începe să prindă contur. (...) Nu ai cum să fii atât de precar în gândire economică încât să mărești taxele într-o perioadă în care ești în criză!”

Unul dintre cele mai grave efecte ale guvernării Bolojan, subliniază Dinu, este exodul companiilor din zona de vest a țării, dependentă de industria auto. Lipsa relaxării fiscale a determinat firmele să își ia „bocceluța și să plece”.

Impactul s-a resimțit direct și în companiile sale. Cu afaceri în trei dintre cele mai greu încercate domenii din economie – Transporturi, HoReCa și Construcții , antreprenorul recunoaște că a fost forțat să recurgă la concedieri din cauza acestor politici.

„Antreprenorul român... în loc să-l favorizezi, l-ai distrus! În peste 25 de ani de activitate, pentru prima dată în viața mea, am dat oameni afară datorită așa-zisei «reforme» a lui matale!”

Pe lângă acuzațiile de natură economică, Dan Dinu atrage atenția asupra crizei politice prelungite, amintind că Ilie Bolojan conduce un guvern deja demis de Parlament.

„Nu ai micșorat aparatul de stat. Ba dimpotrivă, ai reușit să-i dai afară pe români de la privat și să falimenteze firmele românești. Pentru că ai interese personale și de grup, nu te dai la o parte, nu asculți de vocea poporului, ci găsești subterfugii de a rămâne la putere. Și vei duce țara în junk, pentru că trebuie să răspunzi la apelul statului mafiot”, și-a încheiat antreprenorul mesajul dur, concluzionând amar la adresa premierului: „Praful să se aleagă de tine, Ilie!”

Această reacție publică se înscrie într-un val tot mai amplu de nemulțumiri venite din partea patronatelor, sindicatelor și a antreprenorilor locali, care reclamă blocajul investițiilor și asfixierea fiscală a capitalului autohton în fața unui interimat guvernamental prelungit.