Crin Antonescu a declarat că liderii PNL sunt influențați de reacțiile din mediul online și ajung să creadă că partidul se bucură de o susținere electorală mult mai mare decât în realitate. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a criticat și modul în care actuala conducere liberală își evaluează poziția politică.

Antonescu a declarat că în interiorul PNL există prea multă ambiție și prea puțină luciditate, iar opiniile exprimate pe internet sunt confundate cu realitatea electorală.

„În PNL, cel puțin. Unde există multă ambiție și puțină minte, de multă vreme încoace. Se citesc site-uri, se văd păreri, se citesc comentarii în online și treaba merge din ce în ce mai bine. Cultul lui Bolojan înflorește de la o zi la alta”, a declarat Crin Antonescu, la gândul.ro.

Acesta a spus că actualii lideri ai partidului au ajuns să creadă că PNL ar putea obține un rezultat electoral mult peste nivelul real de susținere.

„Cei din PNL, mai ales că sunt niște oameni noi, după cum vedeți, și la nivelul conducerii și la nivelul comunicării, nu au mai fost în situația asta și sunt din ce în ce mai convinși. Aproape că vor lua mai mult decât AUR, că vor avea majoritate absolută. Că 80% din țara asta e fascinată de domnul Bolojan și de noul pol, așa-zis, reformist”, a afirmat fostul lider liberal.

Crin Antonescu a susținut că actuala situație politică riscă să se prelungească dacă actorii politici nu renunță la pozițiile ireconciliabile.

Potrivit acestuia, este posibil ca tensiunile dintre președintele României, premier și partidele din coaliție să continue încă o perioadă îndelungată.

„Sigur, se poate sta încă doi ani cu domnul Bolojan așa, văicărindu-se președintele că n-are o majoritate și că de vină sunt partidele, văicărindu-se Bolojan că nu se poate trăi de răul PSD-ului”, a declarat Antonescu.

În finalul intervenției, fostul lider al PNL a folosit o comparație ironică la adresa premierului Ilie Bolojan, referindu-se la măsurile promovate de Guvern.

„Eu cred că țara suportă, că ea a suportat și tătarii, și turcii, și multe. Mult mai aspru e Bolojan cu poporul decât au fost turcii. Turcii luau mult mai puțin”, a declarat Crin Antonescu.