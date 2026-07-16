Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că președintele Nicușor Dan ar fi reascultat înregistrările consultărilor oficiale de la Palatul Cotroceni privind formarea unui nou Guvern și i-ar fi cerut liderului PNL, Ilie Bolojan, să explice de ce liberalii și-au schimbat poziția în privința susținerii unui guvern minoritar condus de PSD.

Potrivit liderului social-democrat, discuția ar fi avut loc în cadrul unei reuniuni restrânse organizate după consultările oficiale.

Sorin Grindeanu a afirmat că, după consultările organizate în urma respingerii în Parlament a Guvernului propus de Adrian Veștea, PNL a anunțat public că susține fie un guvern minoritar PSD, fie o formulă PNL–USR–UDMR.

Liderul PSD spune că, în cadrul unei întâlniri ulterioare, Nicușor Dan le-ar fi spus participanților că a reascultat înregistrările consultărilor oficiale.

„Domnilor, având în vedere că acele consultări de marți au fost unele oficiale, acele consultări sunt cu înregistrare .Am reascultat înregistrările”, a relatat spus Grindeanu, susținând că șeful statului a vrut să afle de ce PNL și-a schimbat poziția. Întrebat la Antena 3 CNN dacă Ilie Bolojan a oferit explicații, liderul PSD a răspuns: „A tăcut, că așa face.”

Grindeanu a mai afirmat că Nicușor Dan ar fi plecat de la una dintre întâlniri fără să îi salute pe liderii politici prezenți.

Președintele PSD a susținut că PNL și USR au respins, pe rând, toate variantele discutate pentru ieșirea din blocajul politic.

El a invocat inclusiv propunerea unui „guvern de armistițiu”, prezentată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, care ar fi avut un mandat limitat pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027.

Potrivit lui Grindeanu, PSD și-ar fi exprimat disponibilitatea de a susține această formulă, însă PNL și USR ar fi respins-o.

„PSD-ul a fost de acord cu ambele variante, din dorința de a debloca. Cine nu a fost de acord? Ceilalți: PNL și USR”, a declarat liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD încearcă să construiască o majoritate parlamentară împreună cu UDMR și grupul minorităților naționale.

„În acest moment, PSD-ul nu strânge 233 de voturi pentru majoritate în Parlament, dar nici ceilalți nu o fac. Noi suntem cei mai aproape în a face acest lucru”, a afirmat liderul PSD.

Acesta a precizat că obiectivul este formarea unui guvern stabil, pornind de la această formulă parlamentară.

În final, președintele PSD a susținut că prelungirea negocierilor și lipsa unui acord între partidele proeuropene favorizează electoral AUR.

„Este o bătălie politică ce, în acest moment, pare că are un singur câștigător: forțele suveraniste, populiste, extremiste de tip AUR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan a negat anterior informațiile potrivit cărora ar fi existat un schimb tensionat de replici cu Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni și a criticat relatările apărute „pe surse”, despre care a spus că amestecă fapte reale cu informații false.