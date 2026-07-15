Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Kiev, că actuala criză politică trebuie încheiată cât mai curând, iar România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Șeful statului a afirmat că cetățenii așteaptă stabilitate pentru a-și putea face planuri de viitor și a exprimat speranța că situația va fi clarificată până la sfârșitul verii.

La finalul participării la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev, președintele a fost întrebat despre evoluția negocierilor pentru formarea Guvernului.

Acesta a spus că românii așteaptă depășirea blocajului politic și a dat ca exemplu discuțiile purtate cu autoritățile din județul Suceava.

„Nu vreau să fac predicții. Eu cred că românii așteaptă. Aseară, venind aici, am avut discuții cu autoritățile din Suceava și îmi spuneau că oamenii așteaptă, vor odată pentru totdeauna să se termine incertitudinea asta ca să poată să-și facă planuri de viață pentru ei și familiile lor”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că este necesară încheierea rapidă a actualei crize politice.

„Este nevoie să terminăm cât de repede această criză. Numai că răspunsul nu este la mine, este la partide. Eu sper să închidem situația privind formarea Guvernului în cursul acestei veri”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a precizat că discuțiile cu formațiunile politice sunt permanente și că, în această etapă, nu consideră necesare consultări oficiale la Palatul Cotroceni. „Fiecare dintre noi, și eu cu partidele, și partidele între ele, discutăm. Nu cred că este nevoie de consultări formale, este nevoie de discuții, care există”, a spus el.

Potrivit președintelui, negocierile sunt îngreunate de pozițiile publice adoptate de partide în ultimele luni. „Retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut că rolul politicienilor este să găsească soluții prin compromis, astfel încât să răspundă intereselor cetățenilor pe care îi reprezintă.

„Rolul politicianului este să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească, pentru categoria de oameni care i-a dat mandatul, acea cale care să fie optimă”, a mai declarat Nicușor Dan.