Nicușor Dan schimbă tactica în criza Guvernului. Anunțul făcut de Eugen Tomac

Consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat că președintele Nicușor Dan își schimbă abordarea în negocierile pentru formarea noului Guvern și nu va mai desemna un prim-ministru în lipsa unei majorități parlamentare clare. Potrivit acestuia, șeful statului nu dorește să transforme procedura constituțională într-un nou instrument de presiune asupra partidelor.

Tomac a afirmat că președintele nu va nominaliza un premier doar pentru a forța Parlamentul să aleagă între învestirea Guvernului și declanșarea alegerilor anticipate.

„Președintele nu va desemna un prim-ministru doar pentru a mai încerca din nou o formulă de presiune pe Parlament, pe linia «dacă nu votați acest guvern, veți pleca în campanie electorală» pentru anticipate”, a declarat Eugen Tomac, la un post TV.

Întrebat dacă Nicușor Dan intenționează să lase partidele să își construiască singure o majoritate parlamentară înainte de desemnarea unui premier, consilierul prezidențial a spus că șeful statului va ține cont de orice formulă care va beneficia de susținere în Parlament.

Tomac a amintit că și în trecut președintele a încercat o soluție bazată pe un cabinet cu mandat limitat, idee care începe acum să fie analizată de formațiunile politice.

„Domnul președinte este un om politic extrem de responsabil și rațional. A încercat o formulă pe care văd că, mai nou, partidele încep să o analizeze și să o ia în calcul mai în serios decât în etapa în care domnul președinte m-a desemnat pe mine. Atunci am venit cu un cabinet de oameni foarte bine pregătiți, tocmai cu acest obiectiv. Și le-am spus tuturor liderilor politici că Guvernul pe care îl voi propune va avea un mandat limitat. Din ce observ, această idee este din nou discutată. Orice formulă vor agrea liderii politici și care va genera o majoritate în Parlament, evident că președintele o va lua în considerare”, a declarat acesta.

Consilierul prezidențial a precizat că, după respingerea celor două variante susținute de șeful statului, este mai eficient ca inițiativa să aparțină partidelor parlamentare.

„În momentul de față, pentru că au fost refuzate cele două opțiuni pe care le-a propus domnul președinte, este mult mai înțelept să nu mai rămânem în această logică în care președintele propune, iar partidele încearcă să găsească scuze pentru a nu vota și învesti un nou cabinet. Ceea ce vor stabili partidele, până la urmă, se va întâmpla”, a spus Eugen Tomac.

Acesta a adăugat că, deși interesele politice ale partidelor sunt firești, prioritatea ar trebui să fie ieșirea din actualul blocaj politic.

„Nu vreau să fac speculații despre ce este mai bine sau nu. Cred că interesele partidelor, până la un punct, sunt legitime, dar dincolo de toate aceste calcule este esențial să conștientizăm că cetățenii români sunt nemulțumiți de faptul că această criză este prelungită”, a afirmat consilierul prezidențial.

Referindu-se la posibilitatea organizării alegerilor anticipate, Tomac a spus că acestea reprezintă un mecanism democratic pentru depășirea unui blocaj politic, însă consideră că actualul context nu este favorabil unui astfel de scenariu.

„În primul rând, evident că alegerile întotdeauna pot fi o soluție atunci când nu mai există resurse pentru a depăși un moment de blocaj. În democrație se aplică și acest scenariu. Eu cred însă că în momentul de față este și riscant, și extrem de nepotrivit să avansăm acest scenariu, în condițiile în care am avut în ultimii ani rânduri de alegeri succesive, 2024 – un an care a lăsat urme adânci în societate și ele încă nu au fost vindecate, ani în care ne-am împrumutat, ani în care am risipit foarte mulți bani și am ratat reforme importante”, a declarat Eugen Tomac.

Acesta a mai susținut că, după alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a reușit să medieze dialogul dintre partide și să evite alte blocaje instituționale.

„După alegerile prezidențiale, timp de un an de zile, în aceste condiții de dispute, domnul președinte a mediat și, cu succes, a reușit să convingă liderii politici că România nu are nevoie de aceste blocaje. În această perioadă s-au întâmplat și lucruri importante, care au făcut ca România să avanseze în ceea ce privește angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană”, a conchis Eugen Tomac.