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Cele mai spectaculoase imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru la Paris

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Cele mai spectaculoase imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru la ParisSursa foto: Facebook/Nicușor Dan
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, și-a încheiat marți vizita oficială de două zile la Paris, unde a participat la reuniunea Coaliției de Voință și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Franței.  El a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Șeful statului a transmis, la finalul deplasării, că România rămâne un partener activ în consolidarea securității europene.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan a spus că discuțiile purtate în cadrul reuniunii liderilor europeni au vizat continuarea sprijinului pentru Ucraina și identificarea pașilor necesari pentru obținerea unei păci juste și durabile.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

„Închei vizita de la Paris cu un mesaj clar: România este un partener activ şi de încredere în eforturile de consolidare a securităţii europene. Discuţiile din cadrul Coaliţiei de Voinţă au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina şi paşilor necesari pentru o pace justă şi durabilă. Astăzi am celebrat, alături de preşedintele Emmanuel Macron şi de alţi lideri europeni, Ziua Naţională a Franţei, un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România şi Franţa, unite de un parteneriat strategic şi de o prietenie construită de-a lungul timpului”, a transmis președintele.

Următoarea deplasare: summitul de la Kiev

După vizita din Franța, agenda externă a șefului statului continuă miercuri, când va participa la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, organizat la Kiev.

La reuniune sunt așteptați lideri din regiune pentru discuții privind evoluțiile de securitate, sprijinul acordat Ucrainei și cooperarea între statele din Europa de Sud-Est.

Două zile de întâlniri la Paris

Nicușor Dan s-a aflat luni și marți la Paris, unde a participat atât la reuniunea Coaliției de Voință, cât și la manifestările dedicate Zilei Naționale a Franței.

Președintele a fost însoțit în vizita oficială de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

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