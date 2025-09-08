Social Daniel David, despre protestul profesorilor: Este neinspirat și complet nerealist







Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că protestul profesorilor este „neinspirat” și „complet nerealist”, având în vedere constrângerile fiscal-bugetare actuale. „Pe mine ce m-a interesat în această zi, vă spun foarte sincer ca ministru, a fost ca în prima zi de şcoală să avem copii în şcoli, să nu fie şcolile închise”, a spus acesta, la Digi24.

Ministrul Educației a declarat luni că prioritatea sa în prima zi de școală a fost ca toți elevii să fie prezenți în unitățile de învățământ, indiferent dacă au avut sau nu festivități. „Majoritatea în ţară au ales să aibă festivităţi, dar nu festivitatea era elementul principal, mai ales într-o situaţie de criză fiscal-bugetară, şi acest lucru s-a întâmplat, copiii au fost în şcoli”, a spus Daniel David.

Ministrul le-a transmis sindicaliștilor, dar și celor care nu sunt, neapărat, implicaţi în sindicate, că în această perioadă este foarte important să fie „realiști și înțelepți”.

El a mai spus că, în acest moment, oamenii trebuie să înțeleagă că țara se află într-o criză fiscal-bugetară și că, din această cauză, au fost luate măsurile respective. „Educaţia nu mai are ce să dea, de acum trebuie să crească. Haideţi să gândim împreună bugetul de anul viitor, să vedem cum implementăm unele reforme pe care le dorim cu toţii şi, foarte important, cum începem să atenuăm, începând de anul viitor”, a mai spus acesta.

Întrebat cum ar putea fi deblocat conflictul, având în vedere că unii profesori amenință cu blocarea activității didactice, ministrul a declarat că, în acest moment, nu știe ce presupune exact boicotul și ce intenționează să facă cadrele didactice.

„Nemulţumirea s-a auzit, întrebarea este ce facem cu ea, iar invitaţia mea rămâne, aşa cum am făcut-o înainte, pentru a construi, pentru viitor, începând cu bugetul, reformele pe care le dorim şi atenuarea acestor măsuri începând de anul viitor”, a mai spus acesta.

Daniel David a precizat că nu va participa la întâlnirea de luni de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și profesorii protestatari, motivând că este „întrevederea președintelui”.

„Noi suntem mai degrabă din zona executivă, preşedintele totuşi reprezintă instituţia supremă în acest stat”, a completat ministrul.

Ministrul a reiterat că, în opinia sa, este nerealist să creadă cineva că legea fiscal-bugetară se va modifica în acest moment.