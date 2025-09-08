Social Președintele Nicușor Dan și-a dus fiica la școală, apoi se întâlnește cu sindicatele profesorilor la Cotroceni







Nicușor Dan, președintele României, a participat la deschiderea anului școlar, dar în calitate de părinte: „Mi-am dus copiii la școală”, a spus președintele.

La prima oră a dimineții, Nicușor Dan și-a însoțit fiica, Aheea, la școală, aceasta începând clasa a treia. Președintele a venit împreună cu echipa de securitate a SPP, cu soția și fiul cel mic, dar nu a participat oficial la festivitățile de deschidere și nu a susținut un discurs. Este pentru prima dată, de la preluarea mandatului, când Nicușor Dan ia parte la începutul unui an școlar, însă doar în calitate de părinte.

Nicușor Dan a declarat că este conștient de tensiunile existente în societate și a explicat că până acum nu a intervenit în conflictul din educație, lăsând Guvernului responsabilitatea de a gestiona situația. Totuși, luni, 8 septembrie, șeful statului se va întâlni la Palatul Cotroceni cu reprezentanții sindicatelor pentru a discuta toate problemele ridicate de profesori. Întâlnirea este programată în cursul zilei.

Elevii din întreaga țară încep, luni, anul şcolar 2025 - 2026, conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În același timp, sindicatele din Educație au anunțat că vor boicota festivitățile de început de an, vor picheta sediul Guvernului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni. În acest context tensionat, președintele nu va participa oficial la ceremoniile din școli, alegând să își ducă fiica personal la clasă.

Reprezentanții celor trei mari sindicate din învățământ au transmis programul acțiunilor de protest, dar și un mesaj direct pentru ministrul Educației, Daniel David: „Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”.

Totodată, sindicatele au precizat că nu doresc ca acest demers să fie confiscat politic: „Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”.

10.00 – 11.00: Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei

11.00 – 12.00: Pichetarea Guvernului României

12.00 – 13.30: Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni

13.30 – 14.30: Pichetarea Palatului Cotroceni

14.30 – 16.00: Defluirea participanţilor

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis un mesaj odată cu începerea noului an şcolar, subliniind atât rolul părinților, cât și al profesorilor: „Ca părinte şi deopotrivă ca ministru cred că şcoala e în primul rând a copiilor, aşa că aceştia sunt aşteptaţi luni, împreună cu părinţii, la şcoală, unde cadrele didactice îi vor primi”.

El a atras atenția că protestele sindicale nu ar trebui să blocheze sistemul de educație: „Protestele nu trebuie folosite pentru a bloca sistemul de educaţie, ci pentru a construi măsuri şi reforme care să ne dezvolte şi să ne aducă tuturor un sistem de educaţie de calitate şi bunăstare. Aşadar, să ne revedem cu toţii la şcoală, iar în paralel vă invit să facem echipă pentru a construi, pe dificultăţile din prezent, viitorul pe care îl dorim”.

Daniel David a reamintit că mesajul său pentru debutul anului școlar 2025 – 2026 este „Per Aspera Ad Astra”, explicând că dificultățile generate de măsurile fiscal-bugetare trebuie privite ca punct de pornire pentru reforme autentice. „Nemulţumirile faţă de măsurile fiscal-bugetare există, le ştiu, le văd şi le înţeleg – am respectat şi protestele iniţiate de sindicate –, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educaţie, ci pentru a construi măsuri şi reforme reale, prea des amânate sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor”.