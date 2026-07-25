Mamele pot ieși mai devreme la pensie. Condiția care trebuie îndeplinită

Femeile care au născut sau au adoptat copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare și pot ieși mai devreme la pensie, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2023. Perioada acordată pornește de la șase luni pentru un copil și poate ajunge la trei ani și jumătate pentru șapte copii sau mai mulți.

Mamele care au crescut copii pot solicita pensie pentru limită de vârstă înainte de atingerea vârstei standard de pensionare. Legea nr. 360/2023 le permite femeilor care au născut sau au adoptat copii să beneficieze de o reducere cuprinsă între șase luni și trei ani și jumătate. Perioada este stabilită în funcție de numărul copiilor, însă dreptul la pensie mai devreme nu se acordă automat. Femeile trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv și să dovedească faptul că au crescut copiii în condițiile prevăzute de lege.

Reducerea vârstei standard pentru pensie este calculată direct proporțional cu numărul copiilor născuți și crescuți sau adoptați și crescuți în familie. Pentru un copil, femeia poate ieși la pensie cu șase luni mai devreme. În cazul a doi copii, reducerea este de un an. Mamele care au crescut trei copii pot beneficia de o reducere de un an și șase luni, iar pentru patru copii perioada ajunge la doi ani.

Reducerile sunt următoarele:

un copil: reducere de șase luni;

doi copii: reducere de un an;

trei copii: reducere de un an și șase luni;

patru copii: reducere de doi ani;

cinci copii: reducere de doi ani și șase luni;

șase copii: reducere de trei ani;

șapte copii sau mai mulți: reducere de trei ani și șase luni.

Prin urmare, reducerea maximă a vârstei standard pentru pensie este de trei ani și jumătate.

Numărul copiilor nu este singura condiție pentru obținerea pensiei mai devreme. Femeia trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv stabilit de lege. Fără această condiție, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi acordată.

Facilitatea este aplicată exclusiv în cazul pensiei pentru limită de vârstă și nu înlocuiește celelalte cerințe necesare deschiderii dreptului la pensie. Casa teritorială de pensii verifică atât perioada de cotizare, cât și documentele prin care este dovedită creșterea copiilor.

Pentru ca mama să poată beneficia de reducerea vârstei pentru pensie, copiii biologici trebuie să fi fost crescuți până la împlinirea vârstei de 16 ani.În cazul copiilor adoptați, legea impune ca aceștia să fi fost crescuți în familia solicitantei timp de cel puțin 13 ani.

Condițiile sunt verificate pe baza documentelor depuse odată cu dosarul pentru pensie și a declarației pe propria răspundere. Dacă perioada minimă de creștere nu este îndeplinită, copilul respectiv nu poate fi luat în calcul pentru reducerea vârstei standard de pensionare.

Reducerea acordată mamelor se poate cumula cu alte perioade care permit ieșirea mai devreme la pensie. Printre acestea se numără reducerile acordate persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale și cele stabilite prin alte acte normative.

Facilitățile se aplică în funcție de situația fiecărei persoane, de stagiul de cotizare și de perioadele lucrate în anumite condiții.

Chiar dacă sunt cumulate mai multe reduceri, vârsta standard pentru pensie nu poate fi diminuată nelimitat.

Femeile care solicită pensie cu reducerea vârstei standard trebuie să depună documentele obișnuite necesare pensionării pentru limită de vârstă. Pentru acordarea perioadei aferente copiilor sunt necesare certificatele de naștere ale acestora. În situația copiilor adoptați, solicitanta trebuie să prezinte hotărârea judecătorească definitivă prin care adopția a fost încuviințată.

Dosarul de pensie trebuie să conțină și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că femeia a crescut copiii biologici până la vârsta de 16 ani sau copiii adoptați timp de cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei standard se acordă după verificarea tuturor condițiilor de către casa teritorială de pensii.

Facilitatea se aplică femeilor care au născut și crescut copii, dar și celor care au adoptat și au îngrijit copii în perioada minimă stabilită de lege. Pentru a ieși mai devreme la pensie, solicitanta trebuie să îndeplinească simultan condiția privind stagiul complet de cotizare și pe cea referitoare la creșterea copiilor.

Astfel, simplul fapt că o femeie are unul sau mai mulți copii nu duce automat la reducerea vârstei de pensionare. Dreptul este stabilit la momentul analizării dosarului de pensie, în funcție de actele prezentate și de situația contributivă a solicitantei.