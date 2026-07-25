Două persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost grav rănite sâmbătă, după un atac cu dronă lansat de Rusia asupra unei clădiri a poștei din orașul Sumî, situat în nordul Ucrainei. Informația a fost anunțată de șeful administrației civile și militare din regiune, Serghii Krîvoşeenko.

Potrivit acestuia, victimele sunt doi bărbați. Alți doi bărbați au fost răniți grav și au fost preluați de echipele medicale.

„În urma unui atac cu dronă cu reacţie împotriva sediului unei poşte, două persoane au fost ucise”, a transmis Krîvoşeenko pe Telegram.

Un alt atac a fost raportat în regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei.

Șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov, a anunțat că un bărbat a fost rănit într-un „atac inamic”, fără a oferi detalii suplimentare despre circumstanțele incidentului.

Atacurile au loc la doar o zi după bombardamentul cu rachetă asupra unei demonstrații cu echipamente militare din regiunea Kiev. Potrivit autorităților ucrainene, atacul de vineri s-a soldat cu cel puțin zece morți și aproximativ 100 de răniți.

Autoritățile ruse au raportat, la rândul lor, un atac cu drone asupra regiunii Belgorod, aflată la granița cu Ucraina.

Guvernatorul interimar al regiunii a anunțat sâmbătă dimineață, pe rețelele de socializare, un „atac masiv cu drone inamice” care a vizat orașul Belgorod.

De la începutul invaziei lansate de Rusia în februarie 2022, cele două state desfășoară aproape zilnic atacuri asupra infrastructurii și obiectivelor aflate de o parte și de alta a frontierei. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra teritoriului rus și în zonele ocupate de Moscova, pe care le prezintă drept represalii pentru bombardamentele continue asupra teritoriului său.

De partea cealaltă, armata lui Vladimir Putin continuă să înregistreze pierderi semnificative pe toate liniile frontului.