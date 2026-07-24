Republica Moldova. Un procuror şi un ofiţer de urmărire penală din Chişinău au pus pe linie moartă examinarea unor plângeri împotriva lui Cristian Rizea şi a susţinătorilor săi de la Chişinău.

Este vorba de două denunţuri semnate de fostul partener a afaceri al lui Rizea la Chişinău, Veaceslav Belescu. Afaceristul s-a plâns că este persecutat şi hărţuit de oamenii lui Rizea de la Chişinău, după ce l-a acţionat în instanţă pentru recuperarea unei datorii de 100.000 de euro.

În primul caz este vorba despre procurorul Drăgălin Pădure de la Procuratura Buiucani, şi şeful său, Gheorghe Mihăilă. Procurorul Pădure a emis ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală, iar Mihăilă a menţinut-o.

Judecătorul de instrucţie a declarat această ordonanţă nulă şi a obligat procurorii „să lichideze încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului”.

În cel de al doilea caz, ofiţerul de urmărire penală Roman Batâr a fost înlăturat de la anchetă. Dosarul fiind transmis unui alt ofiţer de urmărire penală.

"În cele două dosare penale au fost puse la dispoziţia urmăririi penală numeroase probe. Inclusiv înregistrări audio şi video, înscrisuri, fotografii şi filmări ale autoturismelor implicate. Precum şi alte probe relevante pentru aflarea adevărului.

Susţin că o parte din aceste probe nu au fost anexate şi valorificate în dosarele penale. Iar alte probe au dispărut din dosarul penal. Procurorul Pădure Drăgălin, deşi avea la dispoziţie probe relevante, a dispus scoaterea de sub urmărire penală a unei persoane. Iar ulterior a clasat cauza.

Roman Batâr este cel care nu a anexat la dosar toate probele prezentate. Iar unele din probele deja anexate au dispărut din dosar”, a declarat Veaceslav Belescu pentru Evenimentul Zilei.

La solicitarea lui Belescu, pe numele lui Rizea au fost pornite de autorităţile de la Chişinău două dosare penale.

Rizea l-a acuzat public pe fostul partener de pedofilie, trafic de droguri, proxenetism, crimă cu premeditare. L-au învinuit chiar şi de omorul interlopului turc la o terasă din Chişinău. Dar şi al doctoriţei de la Brăila.

Slugoii lui Rizea l-au atacat şi pe fiul lui Belescu. Au insinuat că mama sa se distrează cu bărbaţi străini în faţa copilului de 11 ani. Din care cauză acesta are probleme de comportament şi rezultate proaste la învăţătură.

Culmea a fost însă când un trimis plătit de Rizea a sunat la uşa locuinţei familiei Belescu când copilul era singur acasă. Acesta a deschis uşa. Atunci trimisul a filmat adolescentul , îmbrăcat sumar, ca acasă. Apoi le-a postat pe reţele de socializare.

Nu a scăpat de fabrica de zoi nici părinţii pensionari ai lui Veaceslav Belescu. Oamenii lui Rizea au distribuit fotografiile cuplului pe reţele de socializare, numindu-i „o nouă familie de borfaşi”.

Nu a scăpat de fabrica de zoi nici părinţii pensionari ai lui Veaceslav Belescu. Oamenii lui Rizea au distribuit fotografiile cuplului pe reţele de socializare, numindu-i „o nouă familie de borfaşi”.

Belescu crede că mai mulţi angajaţi ai organelor de drept de la Chişinău ar avea o oarecare frică de fostul deputat român. Şi preferă să evite orice interacţiune cu el.

„La Chişinău au mai rămas din cei fideli lui Rizea. Cu ajutorul lor, Rizea continuă să-şi bată joc de oameni. Orice procuror, judecător sau poliţist, care aplică legea şi îl pune pe Rizea la respect, este defăimat şi hărţuit”, ne-a explicat fostul partener de afaceri al lui Rizea.

Veaceslav Belescu afirmă că alta este situaţia în România, unde pe numele lui Rise au fost deschise cinci dosare penale. „Procurorii şi poliţiştii români instrumentează aceste dosare cu seriozitate. Efectuând acţiunile de urmărire penală într-un termen rezonabil”, a declarat Belescu pentru EvZ.