International

Reţeaua rusă Storm-1516, operaţiune contra lui Édouard Philippe, candidat la prezidenţiale

Comentează știrea
Reţeaua rusă Storm-1516, operaţiune contra lui Édouard Philippe, candidat la prezidenţialeEdouard Philippe / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O operaţiune de dezinformare desfăşurată de către o reţea prorusă l-a vizat pe Édouard Philippe, un candidat declarat în alegerile prezidenţiale din Franţa în 2027, prima împotriva unui candidat în acest scrutin, în care autorităţile se tem de un amestec străin puternic, potrivit unor surse din domeniul securităţii, relatează AFP.

Reţeaua rusă Storm-1516, operaţiune contra lui Édouard Philippe

Această campanie împotriva primarului din Havre, Édouard Philippe – „puţin vizibilă” – a fost desfăşurată de reţeaua rusă Storm-1516, a declarat AFP o sursă din domeniul securităţii, confirmând o dezvăluire a postului TF1.

Este vorba despre prima operaţiune împotriva unui candidat declarat în alegerile prezidenţiale, al căror prim tur este programat la 18 august 2027, a precizat vineri această sursă, din cadrul unui serviciu al statului.

Cine este Édouard Philippe

Édouard Philippe, candidatul centrului-dreapta, un fost premier şi primar al oraşului Havre, a fost vizat, săptămâna aceasta, în postări pe reţele de socializare cu informaţii false despre starea sănătăţii sale.

Această operaţiune, detectată marţi, face „parte din rutina obişnuită a atacurilor ruseşti care nu rup niciodată bariera sunetului” deoarece sunt „puţin vizibile” şi vehiculează „o poveste care nu funcţionează, pentru că este uşor de dezminţit”, a declarat sursa citată.

Reţeaua Storm-1516 este acuzată de faptul că se află în spatele multor operaţiuni de dezinformare în Franţa şi alte ţări europene.

Viginum – serviciul însărcinat cu lupta împotriva amestecurilor digitale străine în Franţa – i-a atribuit 205 operaţiuni de acest tip începând din august 2023.

Lecornu în Senatul Franței

Lecornu în Senatul Franței / sursa foto: captură video

Reacția premierului francez după ce s-a aflat de operațiune

Premierul francez Sébastien Lecornu avertiza la 8 iulie împotriva unui risc „foarte acut” al unor amestecuri străine în viitoarele alegeri din Franţa, alegerile prezidenţiale, dar şi alegerile regionale şi departamentale prevăzute în 2028.

Guvernul francez a prezentat miercuri un proiect de lege în vederea unei îmbunătăţiri a luptei împotriva amestecurilor străine care prevede o înăsprire a pedepselor persoanelor care difuzează informaţii false într-un context electoral.

Stiri calde

14:21 - Reţeaua rusă Storm-1516, operaţiune contra lui Édouard Philippe, candidat la prezidenţiale
14:11 - Câte firme au intrat în insolvență în ultimele luni. Comerțul și construcțiile, cele mai afectate domenii
13:58 - Spionaj la sediul central al NATO de la Bruxelles. Cetățeană canadiană de origine chineză, arestată
13:49 - Trupele lui Putin, atac asupra unui oficiu poștal din Sumî. Două persoane au murit
13:40 - Mamele pot ieși mai devreme la pensie. Condiția care trebuie îndeplinită
13:27 - Palatul Buckingham, atenționat după întâlnirea dintre Regele Charles și familia prințul Harry. Ce ar putea urma
13:18 - Tratatul care a produs o schimbare în zorii modernității românești
13:07 - NASA accelerează planurile pentru baza permanentă de pe Lună. Primele etape ar urma să fie gata până în 2032

HAI România!

Ucraina-pacea imposibilă!

Ucraina-pacea imposibilă!

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Cele două ipostaze ale sceleratului fanariot. Recitind dicționarul Khazar

Cele două ipostaze ale sceleratului fanariot. Recitind dicționarul Khazar

Proiecte speciale