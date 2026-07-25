Reţeaua rusă Storm-1516, operaţiune contra lui Édouard Philippe

O operaţiune de dezinformare desfăşurată de către o reţea prorusă l-a vizat pe Édouard Philippe, un candidat declarat în alegerile prezidenţiale din Franţa în 2027, prima împotriva unui candidat în acest scrutin, în care autorităţile se tem de un amestec străin puternic, potrivit unor surse din domeniul securităţii, relatează AFP.

Această campanie împotriva primarului din Havre, Édouard Philippe – „puţin vizibilă” – a fost desfăşurată de reţeaua rusă Storm-1516, a declarat AFP o sursă din domeniul securităţii, confirmând o dezvăluire a postului TF1.

Este vorba despre prima operaţiune împotriva unui candidat declarat în alegerile prezidenţiale, al căror prim tur este programat la 18 august 2027, a precizat vineri această sursă, din cadrul unui serviciu al statului.

Édouard Philippe, candidatul centrului-dreapta, un fost premier şi primar al oraşului Havre, a fost vizat, săptămâna aceasta, în postări pe reţele de socializare cu informaţii false despre starea sănătăţii sale.

Această operaţiune, detectată marţi, face „parte din rutina obişnuită a atacurilor ruseşti care nu rup niciodată bariera sunetului” deoarece sunt „puţin vizibile” şi vehiculează „o poveste care nu funcţionează, pentru că este uşor de dezminţit”, a declarat sursa citată.

Reţeaua Storm-1516 este acuzată de faptul că se află în spatele multor operaţiuni de dezinformare în Franţa şi alte ţări europene.

Viginum – serviciul însărcinat cu lupta împotriva amestecurilor digitale străine în Franţa – i-a atribuit 205 operaţiuni de acest tip începând din august 2023.

Premierul francez Sébastien Lecornu avertiza la 8 iulie împotriva unui risc „foarte acut” al unor amestecuri străine în viitoarele alegeri din Franţa, alegerile prezidenţiale, dar şi alegerile regionale şi departamentale prevăzute în 2028.

Guvernul francez a prezentat miercuri un proiect de lege în vederea unei îmbunătăţiri a luptei împotriva amestecurilor străine care prevede o înăsprire a pedepselor persoanelor care difuzează informaţii false într-un context electoral.