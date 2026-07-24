România se află printre statele Uniunii Europene cu cea mai redusă utilizare a tehnologiilor de agricultura de precizie, alături de Grecia și Cipru, potrivit datelor publicate de Eurostat. În timp ce în Luxemburg, Finlanda și Estonia peste 75% din suprafețele agricole erau administrate de ferme care foloseau astfel de soluții, în România ponderea era cuprinsă între 10% și 15%.

Datele Oficiului European de Statistică arată diferențe importante între statele membre în privința digitalizării și automatizării activităților agricole. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 18% dintre fermele care dețineau suprafețe agricole utilizate apelau la cel puțin o tehnologie sau practică de agricultură de precizie. Aceste exploatații administrau însă aproximativ 44% din întreaga suprafață agricolă utilizată a UE, ceea ce arată că soluțiile moderne sunt folosite mai ales de fermele cu terenuri întinse.

Agricultura de precizie include utilizarea senzorilor, sateliților, sistemelor GPS și a echipamentelor automatizate pentru aplicarea mai exactă a tratamentelor și monitorizarea culturilor. Printre tehnologiile analizate de Eurostat se numără roboții folosiți pentru aplicarea produselor de protecție a plantelor, pulverizarea în benzi, tehnicile cu rată variabilă, monitorizarea precisă a culturilor și analiza solului.

Tehnicile cu rată variabilă permit aplicarea automatizată a semințelor, îngrășămintelor sau altor inputuri agricole în funcție de informațiile transmise de senzori, sateliți ori sisteme GPS. Luxemburg, Finlanda şi Estonia au înregistrat cele mai mari ponderi (peste 75%), în timp ce cele mai scăzute valori au fost consemnate în Cipru (aproximativ 1%), precum şi în Grecia şi România (între 10% şi 15%)", potrivit datelor Eurostat.

România se află astfel la o distanță considerabilă de țările europene în care tehnologiile de precizie sunt utilizate pe cea mai mare parte a suprafețelor agricole.

Diferențele dintre statele membre apar și în privința conectării fermelor la internet. În 2023, aproximativ 43% dintre fermele din Uniunea Europeană au raportat că aveau acces la internet.

Cele mai mari rate au fost înregistrate în special în nordul și centrul Europei. În Danemarca, Germania, Slovacia, Letonia, Cehia și Austria, peste 90% dintre ferme dispuneau de conexiune la internet. Accesul la rețea este important pentru folosirea platformelor digitale, a datelor furnizate de sateliți și a sistemelor moderne de monitorizare și administrare a exploatațiilor agricole.

Sistemele informatice de gestionare a fermelor au fost utilizate de aproximativ 11% dintre exploatațiile agricole din Uniunea Europeană. Aceste platforme permit organizarea digitală a operațiunilor, urmărirea lucrărilor efectuate, administrarea resurselor și analizarea datelor despre producție.

Franța a înregistrat cea mai ridicată rată de utilizare a unor astfel de sisteme, de aproximativ 60%. La nivel european, adoptarea lor rămâne însă redusă, în condițiile în care aproape nouă din zece ferme nu foloseau asemenea platforme.

Tehnologiile robotice aveau o răspândire și mai mică în agricultura europeană.

Aproximativ 7% dintre fermele din Uniunea Europeană foloseau utilaje capabile să desfășoare activități autonom, fără intervenția directă și permanentă a unui operator.

Aceste echipamente pot fi utilizate pentru aplicarea tratamentelor, monitorizarea culturilor sau realizarea altor lucrări agricole.

Datele Eurostat arată că agricultura europeană se digitalizează într-un ritm inegal, iar România se menține printre statele în care tehnologiile de precizie sunt folosite pe cele mai reduse suprafețe.