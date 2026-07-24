România își întărește apărarea aeriană. Ce pot face cele 12 radare cumpărate din Franța

România va cumpăra 12 radare de supraveghere aeriană Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one de la compania franceză Thales, în cadrul unui proiect evaluat la 247 de milioane de euro. Sistemele vor putea detecta drone, aeronave și rachete, inclusiv la altitudini reduse, iar primele echipamente urmează să fie livrate începând din 2027.

Acordul a fost încheiat între Direcția Generală pentru Armamente din România și Direcția Generală pentru Armament din Franța, prin programul european de finanțare SAFE.

Achiziția urmărește consolidarea capacității României de supraveghere și protejare a spațiului aerian, în contextul întăririi flancului estic al NATO.

„Thales va consolida protecția spațiului aerian al României cu douăsprezece radare Ground Master 200 MM/A”, a transmis, pe 24 iulie, gigantul tehnologic francez Thales, într-un comunicat.

Ground Master 200 MM/A este un radar 4D AESA cu rază medie, proiectat pentru identificarea și urmărirea mai multor categorii de ținte aeriene. Sistemul poate detecta drone care se deplasează la altitudini joase, aeronave și rachete aflate la distanțe de până la 350 de kilometri.

Radarele sunt deja folosite în peste 40 de țări și au fost utilizate inclusiv în zone în care se desfășoară conflicte, potrivit informațiilor prezentate de Thales.

Sistemele pot îndeplini simultan misiuni de supraveghere aeriană și terestră, coordonare a armamentului și avertizare în cazul unor amenințări reprezentate de rachete, artilerie sau mortiere.

„Radarele sunt destinate descoperirii/detecției țintelor aeriene la distanțe scurte și medii, inclusiv a celor care evoluează la înălțimi mici și foarte mici. De asemenea, radarele vor permite descoperirea și urmărirea, în condiții meteo nefavorabile și în medii electromagnetice ostile, a aeronavelor clasice, a platformelor aeriene fără pilot, a rachetelor dirijate/nedirijate și a altor amenințări”, a transmis, pe 17 iulie, MApN, într-un comunicat.

Radarele Ground Master 200 MM/A au o configurație compactă de tip „all-in-one”.

Radarul propriu-zis, catargul și generatorul sunt integrate într-un container cu lungimea de șase metri, ceea ce permite transportarea și amplasarea rapidă a sistemului.

Potrivit producătorului, radarul poate deveni operațional în mai puțin de 15 minute. Mobilitatea îi permite să fie mutat și folosit rapid în zonele în care apar amenințări.

Sistemul este conceput pentru a funcționa inclusiv în condiții meteorologice dificile și în medii electromagnetice ostile.

Valoarea ordinului de achiziție pentru cele 12 sisteme este de aproximativ 247 de milioane de euro.

Valoarea totală aprobată a proiectului finanțat prin mecanismul SAFE ajunge la 258 de milioane de euro, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Achiziția include radarele, pachetul logistic inițial și instruirea personalului care va opera echipamentele.

Livrările vor începe în 2027 și se vor desfășura etapizat, conform calendarului stabilit prin ordinul de achiziție. Întregul program ar urma să fie finalizat până în 2030.

Acordul dintre România și Franța include și dezvoltarea capacităților industriale și tehnice în domeniul radarelor. Thales a anunțat că va crea în România un Centru de Competență pentru Radare, destinat sprijinirii proiectului și dezvoltării expertizei pe termen lung.

„Acest acord este, de asemenea, o dovadă a legăturilor dintre România și Franța, două națiuni angajate în consolidarea flancului estic al NATO”, se mai arată în comunicat.

Compania franceză este prezentă în România de peste 20 de ani și are mai mult de 850 de angajați în țară, precum și un centru global de competență în inginerie.

„În numele Thales, aș dori să mulțumesc sincer ministerelor apărării din România și Franța pentru încrederea lor. Grupul nostru sprijină pe deplin ambiția României de a dezvolta capacități industriale și expertiză pe termen lung în domeniul radarului. În spiritul inițiativei SAFE, vom crea un Centru de Competență pentru Radare pentru a susține acest acord”, a declarat Pascale Sourisse, vicepreședinte executiv senior pentru Dezvoltare Internațională la Thales.

Achiziția celor 12 radare este derulată prin mecanismul FASt, denumit French Acquisition for Strategic Partners. Acesta a fost creat de Direcția Generală pentru Armament din Franța pentru susținerea partenerilor strategici care cumpără echipamente produse de industria franceză de apărare.

„Cooperarea franco-română, deja foarte dinamică la nivel operațional, se consolidează și la nivel de capabilități prin decizia Bucureștiului de a-și echipa forțele armate cu soluții industriale franceze”, a adăugat Patrick Pailloux, director general pentru Armamente în cadrul Ministerului Forțelor Armate din Franța.

Thales investește anual aproximativ 4,5 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare și activează în domeniile apărării, aerospațial, securității cibernetice și tehnologiilor avansate. În 2025, grupul a raportat venituri de 22,1 miliarde de euro și avea peste 85.000 de angajați în 65 de țări.

Achiziția radarelor face parte dintr-un pachet mai amplu de înzestrare pregătit prin programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” – SAFE. Ministerul Apărării Naționale a anunțat pe 17 iulie că au fost încheiate două ordine de achiziție cu Direcția Generală pentru Armamente din Franța, care are rolul de autoritate contractantă.

Primul proiect vizează furnizarea a 12 elicoptere multi-misiune Airbus H225M Caracal, alături de pachetul logistic inițial și instruirea personalului. Valoarea ordinului de achiziție pentru elicoptere este de aproximativ 757 de milioane de euro, iar bugetul total aprobat prin SAFE ajunge la 852 de milioane de euro.

„Valoarea Ordinului de achiziție este de aproximativ 757 de mil. euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 852 de mil. euro. Elicopterele vor fi echipate în configurație specifică angajării țintelor la sol, capabile să execute misiuni de atac, de recunoaștere, supraveghere și protecție tactică, precum și misiuni specializate de asalt aeropurtat pe timp de zi și de noapte”, potrivit MApN.

Cel de-al doilea ordin privește cele 12 radare Ground Master 200 MM/A produse de Thales. Și în cazul elicopterelor, livrările vor fi realizate etapizat, potrivit calendarului stabilit prin documentele de achiziție, până în anul 2030.