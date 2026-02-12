UE aprobă primele finanțări prin programul SAFE. România, printre statele care vor primi bani pentru apărare

Uniunea Europeană a dat undă verde primelor planuri naționale de investiții în apărare prin programul SAFE, în valoare cumulată de 38 de miliarde de euro, iar România se numără printre statele incluse în această primă etapă de finanțare. Decizia adoptată miercuri permite declanșarea plăților către țările vizate, în cadrul instrumentului financiar european de 150 de miliarde de euro destinat consolidării capacităților de apărare, potrivit Consiliului European.

Potrivit unui comunicat oficial, planurile depuse de Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România însumează 38 de miliarde de euro. Acestea sunt primele proiecte aprobate în cadrul SAFE, iar votul miniștrilor deschide calea pentru semnarea acordurilor de împrumut și acordarea prefinanțărilor.

„Deciziile de astăzi arată că UE nu vorbește doar despre apărare – livrăm rezultate. Prin intermediul SAFE, ne consolidăm securitatea acolo unde contează cel mai mult”, a declarat Vasilis Palmas, ministrul apărării din Cipru, țară care asigură în prezent președinția Consiliului UE.

Cele opt state fac parte dintr-un grup mai larg de 19 țări care au solicitat sprijin financiar prin acest mecanism. Comisia Europeană a analizat planurile și le-a susținut la mijlocul lunii ianuarie, iar după aprobarea politică, executivul comunitar poate vira prefinanțări de până la 15% din sumele solicitate. Diferența va fi acordată în tranșe, în funcție de rapoartele periodice transmise de statele beneficiare.

Un al doilea grup de opt țări – Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Finlanda – a depus proiecte în valoare totală de 74 de miliarde de euro. Acestea au primit deja aprobarea Comisiei Europene la sfârșitul lunii ianuarie, iar validarea finală este programată pentru 17 februarie, în cadrul reuniunii miniștrilor economiei.

În schimb, planurile înaintate de Republica Cehă, Franța și Ungaria, care depășesc împreună 34 de miliarde de euro, nu au fost încă avizate. Un purtător de cuvânt al Comisiei a precizat că instituția „nu vor specula cu privire la calendar”. Germania nu a depus o solicitare de finanțare prin SAFE.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, în cadrul pachetului „Readiness 2030”, o inițiativă amplă în domeniul apărării, menită să ofere statelor membre instrumente financiare pentru a accelera investițiile în acest sector.

SAFE este conceput ca un mecanism de sprijin pentru țările care doresc să investească în industria europeană de apărare prin achiziții comune, cu accent pe capabilitățile considerate prioritare. Programul vizează finanțarea investițiilor urgente și de anvergură în baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB), pentru a crește capacitatea de producție, a asigura livrarea la timp a echipamentelor militare și a reduce deficitul de capabilități existente.

În cadrul acestui mecanism, Ucraina și statele din EFTA/SEE pot participa la achizițiile comune, inclusiv prin furnizarea de produse din industriile proprii. De asemenea, Canada, în baza unui acord încheiat conform articolului 17 din regulamentul SAFE, poate lua parte la aceste proceduri. Țările aflate în proces de aderare, cele candidate sau potențial candidate, precum și statele care au semnat Parteneriate de Securitate și Apărare cu UE, pot participa la achiziții și pot contribui la cererea agregată.

După adoptarea regulamentului, Comisia Europeană a lansat un apel pentru exprimarea interesului, solicitând statelor membre să indice limitele minime și maxime ale împrumuturilor dorite. Până la 29 august 2025, 19 state și-au manifestat interesul pentru accesarea fondurilor.

Primul val de finanțare a fost aprobat la 15 ianuarie, iar al doilea la 26 ianuarie. În total, cele 19 state participante au solicitat inițial sume care depășesc plafonul de 150 de miliarde de euro al programului.

La finalul anului trecut, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că succesul acestui mecanism ar putea deschide calea pentru extinderea sa.

Tot miercuri, miniștrii apărării au decis să permită semnarea unui acord cu Canada, care va face posibilă participarea firmelor canadiene și a produselor fabricate în Canada la achizițiile derulate prin SAFE. Canada devine astfel primul stat din afara Europei integrat în acest mecanism. Acordul va fi finalizat oficial după aprobarea Parlamentului European.