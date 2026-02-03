Autostrada strategică a României. Proiect-cheie de 4,2 miliarde de euro, care ne leagă de două țări

Termenul de depunere a ofertelor pentru ultimul segment de autostradă finanțat prin Programul SAFE este peste două săptămâni. „Ultima depunere de ofertă vom avea pe 12 februarie pentru lotul care cuprinde și lucrările din Ucraina”, a afirmat secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu.

Potrivit secretarului de stat, există un singur proiect care va asigura legătura între granița cu Republica Moldova, la Ungheni, și granița cu Ucraina, la Siret. Proiectul pornește din zona Ungheni, lângă Iași, continuă până la Pașcani, apoi până la Suceava și Siret, fiind conceput ca un proiect comun.

„Specificul nou față de ceea ce am avut până în acest moment în materie de proiecte pe infrastructură de transport este că a fost o condiție impusă de Comisia Europeană să avem cooperare cu Ucraina și cu Republica Moldova, astfel, România construiește dincolo de graniță, în Republica Moldova, 5,5 km de autostradă pentru a asigura conectarea teritoriului moldovean la acest proiect și modernizăm totodată și 14 km de drum național în Ucraina, către Cernăuți, în așa fel încât fluiditatea traficului, ajungând autostradă, drum expres în cazul acesta în punctul de frontieră de la Siret, să asigure o fluiditate maximă către Cernăuți”, a mai explicat acesta, pentru Mediafax.

Potrivit demnitarului, toate loturile au fost lansate în procedură de licitație, inclusiv cele care traversează punctul de graniță. De asemenea, lucrările din Republica Moldova și din Ucraina au fost puse la licitație.

„Ultima depunere de ofertă vom avea pe 12 februarie pentru lotul care cuprinde și lucrările din Ucraina. Până în luna mai trebuie să semnăm toate contractele pentru proiectele și execuție lucrări, iar termenul de finalizare a tuturor lucrărilor pentru cei peste 200km, inclusiv lucrările din Moldova și în Ucraina trebuie să finalizeze maximum 2030”, a explicat acesta.

Pentru lucrările de infrastructură de viteză cu utilitate duală, civilă și militară, sunt alocate 4,2 miliarde de euro în România, Ucraina și Republica Moldova.

„Nu sunt investiții mari în Ucraina și Republica Moldova, dar sunt esențiale pentru că atunci când intersecția sau continuitatea unui drum de mare viteză cu un drum local este în punctul de frontieră, congestionează punctul de frontieră. Asta a fost logica, prin care să avem o defluire și o afluire foarte bună în punctul de frontieră cu Republica Moldova și Ucraina”, a mai afirmat Scrioșteanu.

Componenta de mobilitate militară din SAFE, care vizează o autostradă cu dublă utilizare, beneficiază de o alocare de 4,48 miliarde de euro, potrivit informațiilor furnizate de Cancelaria Prim-Ministrului pentru Mediafax.

România beneficiază de a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE la nivelul Uniunii Europene, în valoare de peste 16,68 miliarde de euro. Pentru a accesa integral aceste fonduri, autoritățile trebuie să accelereze procedurile de selecție a companiilor contractate pentru finalizarea proiectelor, care au termen-limită la sfârșitul anului 2030. Conform calendarului, contractele trebuie semnate până la finalul lunii mai.

Potrivit cadrului general, finanțarea este asigurată prin credite cu o dobândă de 3% și este destinată înzestrării Armatei Române și infrastructurii asociate, infrastructurii duale gestionate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și proiectelor Ministerului Afacerilor Interne și altor structuri din sistemul de apărare.

În acest context, ministrul Radu Miruță a declarat că există 21 de proiecte legate de Ministerul Apărării Naționale, cu o valoare totală de 9,53 miliarde de euro, dintre care zece sunt realizate prin achiziții comune cu alte state, iar 11 prin achiziții individuale ale statului român.