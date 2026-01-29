Combinatul Liberty Galați, pregătit pentru licitație. Lichidarea forțată, estimată la peste 400 milioane euro

Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea Planului de restructurare al Combinatului Liberty Galaţi, propusă de Euro Insol şi CITR, potrivit unui comunicat al consorţiului administratorilor Euro Insol şi CITR.

Modificarea planului, propusă de consorţiul Euro Insol şi CITR, a fost omologată de Tribunalul Galaţi şi deschide calea către valorificarea combinatului siderurgic şi atragerea unui investitor strategic, potrivit Agerpres.

Potrivit comunicatului consorţiului, valorificarea întregului activ funcţional al combinatului, considerat un asset cu importanţă strategică pentru economia naţională, va fi realizată printr-o licitaţie transparentă, competitivă şi cu deschidere internaţională.

Obiectivul demersului este atragerea unui investitor strategic capabil să realizeze investiţiile pentru modernizare, să asigure capitalul de lucru şi să contribuie la relansarea producţiei de oţel. „Obiectivul acestui demers este atragerea unui investitor strategic, cu capacitatea de a realiza investiţiile necesare pentru modernizare, de a asigura capitalul de lucru şi de a contribui la relansarea producţiei de oţel în România, într-un sector esenţial pentru securitatea economică a ţării”, apare în comunicat.

Deciziile Tribunalului au fost pronunţate miercuri, în aceeaşi zi în care aproximativ 50 de siderurgişti au protestat în faţa instanţei, reclamând neplata salariilor restante şi lipsa unei perspective clare privind reluarea activităţii; drepturile lor salariale sunt înscrise în tabelul creditorilor, aceştia având calitatea de creditori în cadrul procedurii.

Valoarea de piaţă a complexului industrial este estimată la aproximativ 720 milioane de euro, iar cea de lichidare forţată la circa 407 milioane de euro. Costurile combinatului se menţin ridicate chiar şi în lipsa producţiei, a declarat recent administratorul concordator Remus Borza pentru digi24.ro.

Prima licitaţie este programată pentru 12 martie 2026, iar consorţiul administratorilor concordatari a precizat că informaţiile necesare vor fi puse la dispoziţia părţilor interesate cât mai curând, în condiţii de deplină transparenţă.