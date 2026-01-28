Social

Exim Banca Românească: Facilitățile pentru Electroputere, Liberty sau GSP, operațiuni gestionate în numele statului

Exim Banca Românească: Facilitățile pentru Electroputere, Liberty sau GSP, operațiuni gestionate în numele statului
Exim Banca Românească a transmis că facilitățile acordate unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air nu reprezintă finanțări aprobate de conducerea băncii, ci sunt operațiuni gestionate în numele și pe contul statului român, potrivit unui comunicat.

Banca subliniază că toate expunerile pentru firme precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air sunt acordate în numele statului român.

Decizia finală privind aceste facilități revine exclusiv statului, prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) pentru sume de până la 50 milioane euro, sau Guvernului pentru sume mai mari.

Exim Banca Românească acționează strict ca agent și efectuează doar analiza tehnică a solicitărilor, identificând riscurile asociate fiecărei tranzacții, inclusiv riscul financiar, de nerambursare sau de garanție colaterală.

Conducerea băncii nu aprobă aceste operațiuni și, din septembrie 2025, banca nu mai acordă produse de finanțare sau garantare în numele statului, gestionând doar angajamentele existente.

Referitor la sediul băncii, comunicatul menționează că procesul de mutare s-a realizat conform legislației, cu aprobarea Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor. Contractul de sublocațiune a fost verificat de autorități precum Curtea de Conturi și DNA, fără a fi constatate nereguli sau sancțiuni.

În ceea ce privește conducerea băncii, Consiliul de Administrație și Comitetul de Direcție sunt formate din specialiști cu experiență de peste zece ani în sistemul bancar. Președintele executiv Traian Halalai are o experiență de peste 30 de ani, inclusiv în instituții internaționale precum ING Olanda și National Bank of Greece, și a urmat programe academice și MBA de prestigiu.

Procedura de selecție a actualului Consiliu a fost transparentă, cu peste 30 de candidați evaluați conform legislației și aprobată de Banca Națională a României.

Banca solicită mass-media, autorităților și formatorilor de opinie să reflecte activitatea instituției într-un mod obiectiv și corect, pentru a evita riscuri reputaționale nejustificate și pentru a menține încrederea clienților și stabilitatea sistemului financiar. Exim Banca Românească se angajează să ofere informații clare și răspunsuri rapide la solicitările primite.

