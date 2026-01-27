Negocieri cu miză de miliarde de euro pe piața din România. Sistemul bancar se află în fața unui moment important

Procesul de vânzare a Garanti BBVA România a intrat într-o fază activă, iar atenția pieței se concentrează acum asupra potențialilor cumpărători. Potrivit informațiilor din piața financiară, ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo au depus oferte neangajante pentru achiziția băncii controlate de grupul BBVA.

Reluarea acestui proces vine după ce o tentativă similară, inițiată în anul 2020, a fost suspendată pe fondul incertitudinilor generate de pandemie, deși ajunsese într-un stadiu avansat al negocierilor.

Garanti BBVA România este privită ca o țintă solidă de achiziție datorită combinației dintre profitabilitate, stabilitate și poziționare într-o piață aflată în consolidare. Banca are o cotă de piață de aproximativ 1,9%, active de aproape 17 miliarde de lei și ocupă locul 11 în clasamentul instituțiilor de credit din România.

Un element esențial în evaluarea băncii este calitatea portofoliului de clienți, considerată peste media pieței. Acest aspect este deosebit de important pentru grupurile care urmăresc creșterea rapidă a bazei de clienți, fără a-și asuma riscuri suplimentare legate de credite neperformante.

Pentru ING Bank, o eventuală preluare a Garanti BBVA România ar reprezenta un pas strategic important. Integrarea activelor Garanti ar permite ING să depășească pragul de 11% cotă de piață și să urce pe poziția a treia în sistemul bancar românesc.

O astfel de mutare ar consolida prezența ING într-o piață unde concurența este dominată de jucători mari și ar accelera extinderea pe segmentele de retail și corporate, într-un context în care creșterea organică este mai lentă.

Și pentru Raiffeisen Bank, achiziția Garanti BBVA România ar avea un impact semnificativ asupra poziției în piață. Raiffeisen ar putea depăși, la rândul său, pragul de 11% cotă de piață și ar urca în top trei bănci din România.

Sursele din piață indică faptul că Raiffeisen analizează atent potențialul de integrare a portofoliului Garanti, în special pe zona de clienți cu venituri medii și mari, precum și pe segmentul de finanțare a companiilor.

Interesul Intesa Sanpaolo pentru Garanti BBVA România se înscrie într-o strategie mai amplă de consolidare a prezenței grupului italian în Europa Centrală și de Est. O astfel de achiziție ar oferi Intesa acces rapid la o piață cu potențial de creștere și un portofoliu deja bine structurat.

Pentru Intesa Sanpaolo, România rămâne una dintre piețele atractive din regiune, atât prin nivelul încă redus al intermedierii financiare, cât și prin perspectivele de dezvoltare pe termen mediu.

Conform calendarului actual, termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 februarie. După această etapă, grupul BBVA urmează să selecteze potențialii cumpărători care vor intra în faza de due diligence și vor putea depune oferte angajante.

Procesul este atent urmărit de piață, având în vedere că o astfel de tranzacție ar putea redesena ierarhia bancară din România și ar accelera consolidarea sectorului.

Indiferent de cumpărătorul final, preluarea Garanti BBVA România este văzută drept una dintre cele mai importante mișcări potențiale din sectorul bancar local. Integrarea băncii într-un grup mai mare ar putea genera sinergii operaționale, eficientizarea costurilor și o competiție mai intensă pentru clienți.