Negocieri intense între doi coloși din România, cu miză de miliarde de euro. Se anunță prima mutare de impact din 2026

Pe fondul tendințelor de consolidare din piața bancară europeană, ING, cea mai mare bancă din Olanda și un jucător activ și pe piața din România, poartă discuții directe cu grupul spaniol BBVA pentru o posibilă preluare a subsidiarei acestuia din țara noastră, Garanti BBVA România.

Negocierile sunt derulate exclusiv între ING și BBVA, fără ca proprietarul actual să fi lansat o ofertă formală către alte bănci interesate, deși piața bancară românească are mai multe instituții care ar putea fi atractive pentru investitori străini, notează Ziarul Financiar.

Potrivit analiștilor financiari, o astfel de tranzacție ar putea face parte din strategia ING de a-și consolida poziția pe piața românească și de a evita pierderea terenului în fața competitorilor care se extind prin achiziții și fuziuni. O cotă de piață de minimum 10% este considerată, pe termen mediu, esențială pentru relevanța și profitabilitatea pe termen lung în sectorul bancar din România, unde concurența se intensifică constant.

Discuțiile cu privire la tranzacția potențială implică, pe de o parte, intenția ING de a prelua Garanti BBVA România, iar pe de altă parte, poziția BBVA ca acționar majoritar al băncii vizate. Sursele din piața bancară spun că BBVA nu a deschis procesul de vânzare pentru a permite tuturor potențialilor cumpărători să concureze, ci negocierile sunt un dialog bilateral între cele două instituții, ceea ce sugerează fie o preferință strategică, fie clauze negociate exclusiv.

Garanti BBVA România este una dintre băncile incluse în top 10 după active și relevanță pe piața locală, însă cota sa de piață este mai redusă comparativ cu lideri tradiționali precum Banca Transilvania sau alți jucători majori. În contextul dinamic al anului 2025 și al anticipărilor pentru 2026, achiziția unei astfel de bănci ar putea schimba considerabil ecuația competitivă din sectorul bancar românesc.

Piața bancară europeană traversează o perioadă în care fuziunile și achizițiile devin tot mai frecvente, ca răspuns la presiunea asupra marjelor de profit, la reglementările tot mai stricte și la necesitatea de a atinge economii de scară considerabile. Băncile mari urmăresc extinderea prezenței regionale pentru a-și diversifica portofoliile de credite și depozite, dar și pentru a-și crește eficiența operațională într-un mediu economic marcat de rate ale dobânzii ridicate și de volatilitate.

În România, precedentul unor tranzacții importante este deja vizibil. Instituții locale precum Banca Transilvania și alte grupuri financiare au absorbit bănci mai mici sau entități subsidiare ale unor grupuri străine în ultimii ani, consolidându-și pozițiile pe piața internă. Strategiile de creștere organică combinate cu achiziții selective au caracterizat evoluția sectorului bancar local în ultimul deceniu, ceea ce face ca o tranzacție de amploarea celei discutate acum să fie atent monitorizată de investitori și autorități de reglementare.

Dacă negocierile dintre ING și BBVA se vor concretiza într-un acord, tranzacția ar putea fi clasată drept una dintre cele mai semnificative ale anului 2026 pe piața din România. Achiziția Garanti BBVA România de către ING ar putea modifica structura competitivă, influențând cotele de piață ale celor mai mari bănci, strategiile de creditare și produsele financiare disponibile pentru clienți.