Raiffeisen Bank anunță achiziția Garanti BBVA România și își consolidează poziția pe piața bancară locală

Raiffeisen Bank a ajuns la un acord pentru preluarea integrală a grupului Garanti BBVA România, într-o tranzacție care marchează una dintre cele mai importante mutări recente din sectorul bancar local.

Operațiunea vizează achiziționarea a 100% din acțiunile Garanti Bank S.A. și ale companiei de leasing Motoractive IFN S.A., de la subsidiarele grupului Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Tranzacția este parte a unei strategii de consolidare și extindere pe piața din România, iar finalizarea acesteia este estimată pentru ultimul trimestru al anului 2026, în funcție de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

Potrivit informațiilor disponibile, până la finalizarea oficială a tranzacției, cele două instituții financiare vor continua să funcționeze separat. Activitatea curentă nu va fi afectată, iar clienții Garanti BBVA România nu trebuie să întreprindă nicio acțiune în această etapă.

Reprezentanții băncii au precizat că produsele și serviciile existente vor rămâne neschimbate pe durata procesului de aprobare și până la integrarea efectivă a operațiunilor.

După încheierea tranzacției, este planificat un proces de integrare graduală, care ar urma să se desfășoare pe parcursul mai multor luni, cu termen estimat de finalizare în a doua jumătate a anului 2027.

Conducerea Raiffeisen Bank International a subliniat importanța strategică a acestei achiziții în contextul pieței din Europa Centrală și de Est.

Johann Strobl, CEO al Raiffeisen Bank International, a declarat că tranzacția „reprezintă o mișcare strategică importantă într-una dintre cele mai atractive piețe bancare din Europa Centrală și de Est” și reflectă angajamentul grupului de a sprijini dezvoltarea economică a României.

La rândul său, Michael Höllerer, membru al Consiliului de Supraveghere și CEO desemnat al Raiffeisen Bank International începând cu 1 iulie 2026, a evidențiat potențialul sinergiilor rezultate în urma acestei operațiuni. Acesta a subliniat că integrarea capabilităților Garanti BBVA cu structura existentă a Raiffeisen Bank România va contribui la consolidarea poziției grupului pe piața locală.

Președintele și CEO-ul Raiffeisen Bank România, Zdenek Romanek, a indicat că această achiziție se înscrie în strategia pe termen lung a instituției.

El a menționat că banca urmărește extinderea serviciilor de planificare financiară și dezvoltarea soluțiilor digitale pentru clienți persoane fizice și companii.

În acest context, tranzacția este considerată „un nou pas în strategia de creștere pe termen lung” a Raiffeisen Bank pe piața din România.

Garanti BBVA România este prezentă pe piața locală din anul 1998 și oferă produse și servicii dedicate segmentelor retail, IMM și corporate. Instituția face parte din grupul BBVA, care deține participația majoritară.

De-a lungul activității sale, Garanti BBVA România a dezvoltat o gamă diversificată de servicii financiare, inclusiv prin intermediul companiei de leasing Motoractive IFN S.A., inclusă în tranzacția anunțată.