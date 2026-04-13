Președintele REPER a respins scenariul preluării formațiunii de către premierul Ilie Bolojan

Camelia Sălcudean. Sursa foto: Captură video Youtube
Partidul REPER, înființat de Dacian Cioloș după desprinderea de USR, a respins, luni, scenariul „preluării” formațiunii de către premierul Ilie Bolojan. „REPER este o organizație politică construită zi de zi, prin muncă multă, eforturi de neimaginat ale unor membri și responsabilitate colectivă”, a transmis partidul, într-o postare pe Facebook.

Scenariul lui Cristian Ghinea, respins de REPER

Cristian Ghinea a declarat, miercurea trecută, într-un podcast, că Bolojan și apropiații săi din PNL au opțiunea de a prelua conducerea partidului REPER și de a forma ulterior o alianță cu USR și alte partide mai mici pentru alegerile din 2028.

În acest context, partidul a respins acest scenariu. „REPER este o organizație politică construită zi de zi, prin muncă multă, eforturi de neimaginat ale unor membri și responsabilitate colectivă. Nu este un proiect „de preluat”, majoritatea colegelor și colegilor noștri sunt sătui de știrile fabricate sau comandate de reprezentanții altor partide, care de multe ori au și acces la unele platforme mai mari de comunicare”, a transmis formațiunea.

Locul plin de legende din munții României. De ce sunt turiștii străini fascinați
Locul plin de legende din munții României. De ce sunt turiștii străini fascinați
Ninsori, viscol și oscilații termice în România. Episod de iarnă târzie urmat de o încălzire temporară
Ninsori, viscol și oscilații termice în România. Episod de iarnă târzie urmat de o încălzire temporară

Liderul partidului: „Țin REPER activ în spațiul public, prin muncă reală”

Camelia Sălcudean, președintele REPER, i-a transmis lui Ghinea că partidul „are conducere, are direcție și, mai ales, are oameni care muncesc pentru un proiect, nu pentru o persoană”.

„Da, sunt președinta acestui partid și, de peste un an, țin REPER activ în spațiul public, prin muncă reală, decizii asumate și susținerea unor campanii care au reușit. Nu este ușor și nu este spectaculos. Dar este exact genul de construcție de care politica românească are nevoie. Poate de aici vine și confuzia. Pentru că, într-un model politic în care totul se învârte în jurul puterii interne, e greu de înțeles un partid în care liderul nu „deține”, ci construiește împreună cu o echipă” a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

„Dacă USR ar fi înțeles mai bine diferența dintre control și construcție, ar fi reușit să ducă mai departe energia unei fuziuni”

Liderul partidului a continuat și a declarat că REPER nu este „de preluat”, ci este deja construit „cu eforturi mari, consecvență și oameni care cred în mai mult decât propriul lor interes”.

„Poate că, dacă USR ar fi înțeles mai bine diferența dintre control și construcție, ar fi reușit să ducă mai departe energia unei fuziuni care promitea mult. Vorbesc nu doar ca lider politic, ci ca om care își petrece cea mai mare parte a timpului într-o fabrică de producție. Acolo rezultatele nu se negociază, iar leadershipul înseamnă să faci lucrurile să funcționeze, zi de zi”, a mai scris aceasta.

Stiri calde

23:57 - Locul plin de legende din munții României. De ce sunt turiștii străini fascinați
23:49 - Chevron și Shell revin în Venezuela. Acorduri majore pentru petrol și gaze într-un context geopolitic tensionat
23:40 - Regele Charles stabilește direcția biografiei oficiale a Reginei Elisabeta a II-a. O alegere cu implicații istorice
23:32 - Péter Magyar respinge aderarea rapidă a Ucrainei la UE după victoria electorală. Promite referendum național
23:21 - Câte lumânări se aprind de fapt la morți și la vii. Arhimandritul Mihail Daniliuc face lumină
23:09 - Ninsori, viscol și oscilații termice în România. Episod de iarnă târzie urmat de o încălzire temporară

Marea problemă a societății românești: lipsa cronică de încredere
Marea problemă a societății românești: lipsa cronică de încredere
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul
Duce UE o politică împotriva creștinismului? Răspunsurile date de Sever Voinescu și Dan Andronic
Duce UE o politică împotriva creștinismului? Răspunsurile date de Sever Voinescu și Dan Andronic

