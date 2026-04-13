Președintele REPER a respins scenariul preluării formațiunii de către premierul Ilie Bolojan

Partidul REPER, înființat de Dacian Cioloș după desprinderea de USR, a respins, luni, scenariul „preluării” formațiunii de către premierul Ilie Bolojan. „REPER este o organizație politică construită zi de zi, prin muncă multă, eforturi de neimaginat ale unor membri și responsabilitate colectivă”, a transmis partidul, într-o postare pe Facebook.

Cristian Ghinea a declarat, miercurea trecută, într-un podcast, că Bolojan și apropiații săi din PNL au opțiunea de a prelua conducerea partidului REPER și de a forma ulterior o alianță cu USR și alte partide mai mici pentru alegerile din 2028.

În acest context, partidul a respins acest scenariu. „REPER este o organizație politică construită zi de zi, prin muncă multă, eforturi de neimaginat ale unor membri și responsabilitate colectivă. Nu este un proiect „de preluat”, majoritatea colegelor și colegilor noștri sunt sătui de știrile fabricate sau comandate de reprezentanții altor partide, care de multe ori au și acces la unele platforme mai mari de comunicare”, a transmis formațiunea.

Camelia Sălcudean, președintele REPER, i-a transmis lui Ghinea că partidul „are conducere, are direcție și, mai ales, are oameni care muncesc pentru un proiect, nu pentru o persoană”.

„Da, sunt președinta acestui partid și, de peste un an, țin REPER activ în spațiul public, prin muncă reală, decizii asumate și susținerea unor campanii care au reușit. Nu este ușor și nu este spectaculos. Dar este exact genul de construcție de care politica românească are nevoie. Poate de aici vine și confuzia. Pentru că, într-un model politic în care totul se învârte în jurul puterii interne, e greu de înțeles un partid în care liderul nu „deține”, ci construiește împreună cu o echipă” a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Liderul partidului a continuat și a declarat că REPER nu este „de preluat”, ci este deja construit „cu eforturi mari, consecvență și oameni care cred în mai mult decât propriul lor interes”.

„Poate că, dacă USR ar fi înțeles mai bine diferența dintre control și construcție, ar fi reușit să ducă mai departe energia unei fuziuni care promitea mult. Vorbesc nu doar ca lider politic, ci ca om care își petrece cea mai mare parte a timpului într-o fabrică de producție. Acolo rezultatele nu se negociază, iar leadershipul înseamnă să faci lucrurile să funcționeze, zi de zi”, a mai scris aceasta.