Cât plătește Raiffeisen pentru achiziționarea Garanti BBVA. Schimbări majore pe piața bancară

Cât plătește Raiffeisen pentru achiziționarea Garanti BBVA. Schimbări majore pe piața bancară
Raiffeisen Bank International a anunțat că va achiziționa operațiunile din România ale Garanti BBVA, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 591 de milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Este prima achiziție semnificativă realizată de grupul austriac în ultimii ani și vine într-un moment în care banca încearcă să își consolideze poziția în Europa Centrală și de Est.

Raiffeisen urcă în topul băncilor din România după finalizarea tranzacției

Prin preluarea Garanti BBVA România, Raiffeisen va deveni a treia cea mai mare bancă din România, în funcție de activele totale.

Grupul a anunțat că intenționează să integreze complet operațiunile achiziționate în structura existentă de pe piața locală.

Această mișcare consolidează poziția Raiffeisen într-un sector bancar competitiv, dominat de instituții mari cu capital internațional.

Tranzacția ar urma să fie finalizată în 2026

Potrivit estimărilor oficiale, procesul de achiziție va fi finalizat în trimestrul al patrulea din 2026, după obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare.

Integrarea operațională va avea loc ulterior, în etape, în funcție de condițiile impuse de autorități și de planul strategic al grupului.

Garanti Bank

Sucursală Garanti Bank. Sursa foto: garantibbva.ro

Contextul geopolitic pune presiune pe Raiffeisen

Achiziția vine într-un moment sensibil pentru grupul austriac, care se află de mai mult timp sub presiune internațională pentru a-și reduce expunerea din Rusia.

Această presiune este legată de sancțiunile occidentale impuse după invazia Ucraina.

În acest context, extinderea pe piețe considerate stabile, precum România, este văzută ca o mișcare strategică de reechilibrare.

Impactul financiar estimat de ambele grupuri

Pentru grupul BBVA, care deține Garanti, tranzacția este estimată să aibă un impact pozitiv asupra indicatorilor financiari.

Instituția estimează un plus de aproximativ 10 puncte de bază asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 (CET1) și un impact pozitiv de circa 112 milioane de euro asupra veniturilor.

De cealaltă parte, Raiffeisen anticipează un impact negativ temporar de aproximativ 60 de puncte de bază asupra aceluiași indicator CET1, ca efect al investiției.

Piața bancară din România, într-un proces de consolidare

Tranzacția confirmă tendința de consolidare din sistemul bancar românesc, unde instituțiile mari își extind cota de piață prin achiziții.

Pentru clienți, integrarea ar putea însemna schimbări în oferta de produse, servicii și rețea, în funcție de modul în care Raiffeisen va implementa procesul de fuziune.

În același timp, pentru piață, mutarea semnalează o competiție tot mai intensă între marile grupuri financiare europene.

